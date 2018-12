IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 4 dicembre 2018

Anticipazioni Il SEGRETO - gennaio : Don Berengario potrebbe essere sposato : Fin dall'inizio i sacerdoti a Puente Viejo hanno avuto un ruolo molto importante e di spicco: Don Anselmo, presente sin dalla prima puntata, ha conquistato l'affetto di tutti i telespettatori. Vale la stessa cosa per Don Berengario, arrivato in seguito che, nonostante la sua rigidità, è riuscito a farsi amare dai paesani, ma anche dal pubblico italiano. Però potrebbe nascondere uno scomodo passato. Puntate di gennaio: arriva Magdalena Le ...

Il SEGRETO anticipazioni : DON ANSELMO vuole che ISAAC sposi ANTOLINA : I telespettatori italiani de Il Segreto hanno appena fatto la conoscenza di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco): come le puntate andate in onda hanno mostrato, i due ragazzi hanno cercato di sposarsi ma il loro matrimonio è stato interrotto dall’arrivo di una banda di uomini armati che ha incominciato a sparare sugli invitati. ISAAC quindi, nei prossimi giorni, ritornerà nella natia Puente Viejo convinto che ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Julieta minaccia Fernando Mesia : La famosa soap opera spagnola “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra è sempre caratterizzata da avvenimenti inaspettati. Le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a dicembre 2018 ci dicono che Julieta Uriarte dopo aver trovato una prova per incastrare Prudencio Ortega come responsabile della scomparsa del fratello Saul minaccerà Fernando Mesia con una pistola. Per fortuna la nipote di Consuelo non si ...

Una Vita - anticipazioni puntate dal 3 al 7 dicembre : il SEGRETO della famiglia Alday : I segreti della famiglia Alday stanno per venire a galla in Una Vita e da domani le nuove puntate porteranno nuovi indizi a galla. In particolare, Fabiana sembra pronta a rimettere in piedi la sua famiglia e anche il chiosco del quartiere grazie all’aiuto delle signore del palazzo ma Leonor è ormai pronta alla partenza per fare quel viaggio che tanto aveva programmato con il marito, cosa ne sarà delle signore che rimarranno nelle loro case ...

Il SEGRETO anticipazioni : il Generale Perez De Ayala muore per mano di Alfonso ed Emilia : Chema Adeva (Generale Perez De Ayala) in Il Segreto Proseguono al pomeriggio su Canale5 e al martedì in prima serata su Rete4 le vicende de Il Segreto, con protagonisti come di consueto gli abitanti di Puente Viejo. Non tutti sanno che il paesino rurale, che sin dal primo episodio fa da sfondo alle vicende della soap spagnola, in realtà non esiste. Le riprese interne de Il Segreto vengono, infatti, in buona parte realizzate a Leganes, un paese ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Adela gravemente ferita da un colpo di pistola alla nuca : Nuovo appuntamento dedicato a 'Il Segreto', il popolare sceneggiato iberico prodotto da 'Boomerang Tv' e scritto dall'autrice Aurora Guerra. Le Anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana in prima tv su Canale 5, rivelano che Adela lotterà tra la vita e la morte. Nel dettaglio la moglie di Carmelo verrà ferita gravemente da un individuo misterioso che arriverà a Puente Viejo. Adela riceve delle ...

Il SEGRETO - anticipazioni 3-7 dicembre : una terribile vendetta : anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: Emilia e Alfonso uccidono Perez de Ayala Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdi pomeriggio e il martedì in prima serata su Rete4. Inganni, intrighi, vendette, amori che nascono e amori al capolinea: a Puente Viejo succede veramente di tutto. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Fe, Emilia ed Alfonso metteranno in atto un piano per uccidere il generale ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : la messinscena di Maria e Gonzalo per incastrare Fernando : Esperanza e Beltran sono vivi e Gonzalo e Maria non hanno rotto, gli ultimi spoiler spagnoli fanno pensare ad un piano ben orchestrato per inchiodare Fernando.

Il SEGRETO anticipazioni : DON BERENGARIO è sposato con questa donna? : Trama divertente in arrivo nelle prossime settimane a Il Segreto ed il protagonista assoluto sarà don BERENGARIO (Miguel Uribe): il sacerdote, nelle puntate della telenovela in onda nei primissimi mesi del 2019, si troverà infatti ad avere a che fare con una strana “disturbatrice”. Stando a quanto segnalano le anticipazioni, tutto avrà inizio nel momento in cui arriverà a Puente Viejo la forestiera Magdalena (Milagros Moron): la ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Fernando alla ricerca di Emilia e Alfonso - Irene preoccupata : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla bellissima e famosa serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto”. Nelle puntate che andranno in onda sull'emittente “Antena 3” la settimana prossima, il malvagio Fernando Mesia per dimostrare a Maria Castaneda di tenere veramente a lei se ne andrà via da Puente Viejo con l’intento di mettere in salvo i suoi ostaggi, ovvero Emilia e Alfonso. La giornalista Irene Campuzano invece dopo essere ...