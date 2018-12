Il Qatar esce dall' Opec | lo strappo di Doha è l' ultima sfida a Riad

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Lodiè di quelli destinati a lasciare il segno su più versanti: su quello della partita petrolifera, ma anche sul piano più strettamente geopolitico e nello scontro intersunnita. Dal primo gennaio 2019 iluscirà. La decisione di ritirarsi'organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio è stata annunciata dal ministro dell'Energia Saad Sherida Al-Kaabi: "Ilha deciso di ritirare la sua membershipa partire dal gennaio 2019", dichiara al-Kaabi in conferenza stampa a, aggiungendo che all'è già stata comunicata la decisione. Intanto in avvio di giornata si registra un rimbalzo sostenuto per i prezzi del greggio. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti (West Texas Intermediate) crescono a 53,5 dollari, quelli sul Brent a 62,16 dollari. A trainare il rimbalzo, dopo i ...