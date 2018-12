Il primo vino della storia in Georgia nel 6000 a C

gqitalia

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Indiana Jones a caccia delvitigno. Un team archeologico ha scoperto inle provedomesticazione dell’uva selvatica e del processo di vinificazione risalente a diversi secoli prima di quanto si pensasse. Ilcomparve, secondo i risultati di una ricerca pubblicata su Proceeding of the National Academy of Sciences, attorno al 6.000 avanti Cristo. Questa recente scoperta nel Caucaso è fondamentale per comprendere ladelin Europa e nel resto del mondo. Oggi esistono una quantità di vitigni, ma tutti discendono da un’uva euroasiatica resa più produttiva nel Neolitico attraverso la domesticazione, come avvenuto per altre specie vegetali come farro, orzo, ceci e fagioli nello stesso periodo. È noto che ilprese a diffondersi dal Vicino Oriente nel Mediterraneo. Dalla Mesopotamia la vite si diffuse rapidamente in Palestina, Egitto, ...