Il primo lancio spaziale di una Soyuz con equipaggio | dopo il malfunzionamento di

Il primo lancio della Soyuz dall'incidente di ottobre : Il razzo Soyuz-FG con la navicella Soyuz MS-11 è stato lanciato dal cosmodromo di Bajkonur, Kazakhstan, alle 14:31 ora di Mosca, (12:31 italiane) e il veicolo spaziale è entrato nell'orbita di destinazione. Il collegamento con la stazione dovrebbe avvenire alle 20:35 (18:35) di oggi. L'equipaggio de

Spazio : il 3 dicembre il primo lancio di astronauti verso la ISS dopo l’incidente dell’11 ottobre : Lunedì 3 dicembre gli astronauti torneranno a volare sulla Soyuz, sarà il primo lancio dopo l’incidente dell’11 ottobre, che aveva costretto i due uomini a bordo a un atterraggio di emergenza. Il lancio è previsto alle 12:31 ora italiano dalla base di Baikonur, in Kazakhstan: a bordo della capsula saranno presenti Anne McClain della NASA, David Saint-Jacques della CSA e il Oleg Kononenko di Roscosmos. L’arrivo dei tre membri ...

A pochi giorni dal lancio Battlefield V ha già visto il primo taglio di prezzo negli USA : pochi giorni dopo il lancio, Battlefield V ha visto il suo primo calo dei prezzi nei due principali rivenditori statunitensi.Lo sparatutto non sembra andare bene dal punto di vista delle vendite retail. Questo è molto chiaro guardando i primi dati relativi al Regno Unito , ma sembra che negli Stati Uniti non sia andato molto meglio.Come riporta VG247.com, l'edizione standard di Battlefield V, che è stata appena pubblicata il 20 novembre, è ...

Var - Spalletti : "Serve più esperienza". Monchi : "primo bilancio ok". Pioli : "Bene - ma sui falli di mano..." : Incontro chiarificatore oggi a Milano presso la sede della Lega Serie A tra gli arbitri e gli allenatori del nostro campionato sullo stato di attuazione della Var. Nel corso della riunione, i vertici ...

Spazio : oggi il primo lancio del vettore Soyuz verso la ISS dopo l’incidente dell’11 ottobre : oggi il primo lancio del vettore Soyuz dopo l’incidente dell’11 ottobre: trasporta il cargo Progress con un carico di rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è in programma dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 19:14 ora italiana. “Il Flight Control Center di Tsoup ha completato i lavori previsti per il lancio del cargo Progress MS-10. Il lancio del vettore Soyuz-FG è previsto per le 18:14 ...

Spazio : tra pochi giorni il lancio di ESEO - il primo satellite interamente creato da studenti universitari europei : ESEO (European Student Earth Orbiter) verrà lanciato in volo nell’orbita terrestre dalla California il 19 novembre 2018. Si tratta di una missione micro-satellitare sviluppata, integrata e testata dagli studenti di diverse università europee, tra cui l’Università di Bologna. Gli esperimenti condotti a bordo dell’ESEO includeranno scattare foto della Terra, misurare i livelli di radiazione e testare tecnologie che potranno essere utilizzate per ...

In azione il primo smartphone pieghevole al mondo (video) : lancio oggi 31 ottobre : Il primo smartphone pieghevole è realtà oggi 31 ottobre. Niente più concept avveniristici ma una primo produttore cinese ha lanciato il primo device al mondo con display flessibile. Questo è già in azione nella video anteprima al termine di questo articolo che ne svela il funzionamento ben diverso dai comuni smartphone che abbiamo imparato a conoscere. Non è Samsung, né Huawei, né tanto meno LG o di qualsiasi altro produttore Android a ...

primo bilancio provvisorio per Ottobre De André 2018 ad Albenga : un successo : Tre grandi eventi, tre sold out, più di quaranta ospiti, oltre milleduecento spettatori, centinaia di richieste rifiutate a malincuore per mancanza di spazio. Davvero un grande successo per una ...

Il primo lancio del missile commerciale cinese ZQ-1 è fallito - : Il primo lancio del lanciatore commerciale cinese Zhuuxue-1 , ZQ-1, non è avvenuto con successo, dice la società produttrice di missili. La società privata cinese LandSpace Technology Corporation alla ...

Spazio : riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente : Effettuato nella notte il primo lancio di un razzo Soyuz dopo l’incidente verificatosi lo scorso 11 ottobre: le autorità russe hanno reso noto che il vettore Soyuz 2.1B è partito dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord della Russia, e ha portato in orbita un satellite del Ministero della Difesa. L'articolo Spazio: riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente sembra essere il primo su Meteo Web.

Call of Duty : Black Ops 4 - miglior primo giorno di lancio nella storia di Activision : ... Black Ops 4 ha anche stabilito un nuovo record per il primo giorno sul mercato per PlayStation Store, a livello globale, diventando il gioco completo digitale più venduto in tutto il mondo il primo ...

Abruzzo : protezione civile e antincendio boschivo - un primo bilancio : Nella mattinata odierna, il Sottosegretario Regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca ha presentato, nel corso di una Conferenza Stampa appositamente convocata, il bilancio delle attività relative alla Campagna AIB (antincendio boschivo) 2018 condotte dalla protezione civile Regionale unitamente al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise ed alle altre forze dell’ordine, oltre che con ...

Chievo - arriva Ventura per il rilancio. D'Anna è il primo esonero della Serie A : Da questa mattina è ufficiale, il Chievo ha esonerato Lorenzo D'Anna dopo il pessimo avvio di stagione: sei sconfitte nelle prime otte sfide, solo due punti conquistati e ultimo posto in classifica ...