Il patto | del diavolo | che spinge i migranti su un' isola deserta

patto per i bambini prematuri : 'il neonato al centro del futuro' : L'Italia oggi è uno dei paesi con il più basso tasso di mortalità al mondo per neonati di peso inferiore a 1500 grammi. Gli ultimi dati disponibili evidenziano, infatti, una mortalità nel nostro ...

L’impatto del Sole sul cambiamento climatico : Scriviamo questo articolo, per fare chiarezza su un argomento dove in maniera ciclica, siti che si definiscono “scientifici” pubblicano post/articoli che di scientifico hanno ben poco o per meglio dire Nulla! “Siamo nel Minimo Solare, cambiamento meteo climatico imminente. Gli scienziati dicono!” Leggendo questi post, si notano spesso riferimenti a nomi di scienziati, che in realtà non esistono o non sono ...

Alfa Romeo - la produzione del nuovo suv compatto è prevista a Pomigliano d'Arco : Un suv compatto Alfa Romeo sarà prodotto nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Questa è la notizia che riguarda gli alfisti, appena data dall'ad di Fca Mike Manley e il capo delle attività europee Pietro Gorlier in un incontro di questa mattina con i sindacati. C'era da fare luce sull'impegno di Fca nel portare novità di produzione negli stabilimenti italiani, così Manley ha reso noto cosa si produrrà, quando e in quale stabilimento, ...

Manovra - Boccia : "Punto debole non sono i decimali ma l'impatto delle misure" : Ma il punto debole a nostro avviso non è l'aggiustamento di qualche decimale bensì il cosiddetto impatto della Manovra sull'economia reale: quanta più occupazione genera a partire dai giovani, quanta ...

Infrastrutture e sviluppo - il 'patto' del Nord-Ovest : 'Sì alle grandi opere' : Il Pil del Nord Ovest senza Infrastrutture rischia grosso: colpa del crollo del Morandi che costa 784 milioni all'anno di impatto sull'economia dell'area, secondo i dati diffusi da Confindustria ...

Primarie del Pd - quel patto sulle liste che lega i tre candidati : Come spesso avviene, è Arturo Parisi, padre dell’Ulivo e uno dei fondatori del Pd, a mettere il dito nella piaga: «Il nuovo segretario sarà eletto a 20 giorni dal deposito dei simboli per le europee», twitta indignato. Dopo aver letto che la commissione congresso ha deciso che le Primarie si terranno il 3 marzo. Ma se Parisi trae come conclusione c...

USA : Trump - non credo a impatto dell'uomo sul clima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bellinazzo : 'Ecco l'impatto economico della Champions. Senza stadi di proprietà - impossibile colmare il gap con le big europee. ' : E' difficile spiegarlo ai tifosi che si arrabbiano, ma è una politica che ti consente di appianare i bilanci. Non bisogna prendere in giro i tifosi, se non hai lo stadio di proprietà non puoi dire ...

Brutto incidente per Michele Bravi - morta una donna nell’impatto : il racconto del cantante : Michele Bravi racconta in un’intervista del Brutto incidente che l’ha visto coinvolto a Milano e nel cui impatto è morta una donna “Sono giorni di profondo dolore. Questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me”. Così Michele Bravi racconta dell’incidente che l’ha visto coinvolto mentre si trovava a bordo di una BMW noleggiata in car sharing. ...

Stati Uniti : rapporto dell'amministrazione Trump su clima conferma crescente impatto dei cambiamenti climatici : ... ritiene che i cambiamenti climatici incideranno sul modo in cui le persone vivono quotidianamente, devastando le infrastrutture, incidendo sulla salute umana, ponendo sfide all'economia globale e ...

Aumenta la diffusione delle fake news a carattere divisivo e a forte impatto emotivo. Rapporto Agcom : il 57% dei contenuti falsi riguarda ... : 'Si tratta spiega l'Agcom nel Rapporto di tematiche che presentano un forte impatto emotivo, possono risultare divisive e spesso, come nel caso delle notizie su scienza e tecnologia, non vengono ...

Sanità - sangue e plasma : siglato a Rieti il ‘patto della salute’ per l’aumento delle donazioni : Aumentare il livello di quantità ed efficienza delle donazioni di sangue e plasma è indispensabile per la produzione di farmaci alla base di terapie salvavita per la cura di malattie rare o immunodeficienze. Per raggiungere questo obiettivo, oggi a Rieti è stato siglato un “Patto di salute” che ha visto tra i firmatari le due associazioni riceventi Aip (Associazione immunodeficienze primitive) e Fedemo (Federazione associazioni ...

Leggi di Bilancio - le altre pagelle : Belgio - Francia - Portogallo - Slovenia e Spagna a rischio di mancato rispetto del patto : L’Italia è l’unico dei 19 Paesi dell’Eurozona per il quale la Commissione ha raccomandato l’apertura di una procedura di infrazione. Ma il 21 novembre sono arrivate le pagelle anche sulle Leggi di Bilancio per il 2019 degli altri Stati membri. Dieci sono stati promossi a pieni voti: si tratta di Germania, Irlanda, Grecia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria e Finlandia. I documenti programmatici di altri tre ...

