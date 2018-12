Il patto col diavolo per spingere i migranti su un' isola deserta

Un patto di amicizia nel gemellaggio tra il Comune di Orsomarso e la città colombiana di Palmira : Antonio De Caprio, nel sottolineare l'importanza del Patto di amicizia, ha raccontato il motivo Comune da cui è nato l'accordo: 'Grazie allo sport più amato al mondo, il calcio, a Palmira ha sede una ...

Francia - Macron in difficoltà lancia un «nuovo patto sociale» : Il crollo nei consensi. Le proteste, a volte violente, dei Gilet jaunes, cavalcate dalle opposizioni ma in buona parte spontanee. Non è un momento facile per Emmanuel Macron, reduce dallo scandalo dei ...

Bellinazzo : 'Ecco l'impatto economico della Champions. Senza stadi di proprietà - impossibile colmare il gap con le big europee. ' : E' difficile spiegarlo ai tifosi che si arrabbiano, ma è una politica che ti consente di appianare i bilanci. Non bisogna prendere in giro i tifosi, se non hai lo stadio di proprietà non puoi dire ...

Sabrina su Netflix - dopo le accuse di copyright si accorda col Tempio Satanico con un patto top secret? : Sabrina su Netflix ha appassionato davvero tutti, ma nelle ultime settimane, la serie si è trovata sommersa da polemiche. Il Tempio Satanico è infatti insorto, denunciando lo show per violazione del copyright e uso inappropriato della statua del Bafometto, simbolo dell'organizzazione religiosa. Il monumento è apparso in vari episodi di Sabrina su Netflix e si vede nel salone dell'Accademia delle Arti Oscure, frequentato proprio dalla stessa ...

Che cosa rischia l'Italia col nuovo patto Germania-Francia sui fondi Ue : Che nega, in radice, i principi fondamentali della scienza economica. Naturalmente una risposta di questo tipo andava costruita in tempo utile. Con un attento lavoro diplomatico ed una condivisione a ...

Lazio : Blasi (M5S) : tutelare Lago di Vico da impatto monocolture nocciole : “tutelare il Lago di Vico attraverso azioni di monitoraggio dello stato di salute delle acque, con il potenziamento dei controlli fitosanitari e sull’utilizzo dei fitofarmaci, nonchè la promozione di pratiche agricole ecocompatibili.” E’ questo, in sintesi, il contenuto di un’interrogazione dei consiglieri M5s del Lazio. “Abbiamo chiesto alla Giunta Zingaretti di fare chiarezza, soprattutto dopo l’accordo con la Ferrero del ...

Bio On - collaborerà con Unilever per ridurre impatto ambientale nel settore personal care : Unilever e Bio on hanno avviato una partnership strategica per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti per l'igiene e cura della persona che garantiscono un ridotto o nullo ...

Smog - Uecoop : in Italia solo un veicolo su 3 a basso impatto : In Italia solo 1 veicolo su 3 è a basso impatto di Smog con un classe di emissioni fra Euro 5 ed Euro 6 per un totale di oltre13,4 milioni di auto, furgoni, camion e autobus. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Unrae in relazione al rapporto dell’OMS. Da nord a sud della Penisola ci sono 4,6 milioni di veicoli circolanti che non raggiungono nemmeno la soglia di Euro 2 – sottolinea Uecoop – ...

DIETRO LE QUINTE/ Le pene di Tria e quei 5 Stelle pronti a un patto col Pd : Che senso hanno le dichiarazioni di Tria, per il quale con lo spread a 320 le banche non sono sicure? Nel frattempo uomini di M5s strizzano l'occhio al Pd. DINO IAMASVILI(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 06:00:00 GMT)SCONTRO UE-ITALIA/ 1. A chi toccherà il suicidio da pareggio di bilancio?, di G. Da RoldSCONTRO UE-ITALIA/ 2. La soluzione c'è ma "l'Europa" non la vuole, int. a S. Cesaratto

I consiglieri comunali del patto dei Sindaci : "No al modello Taranto. Il Sindaco Melucci non è garanzia di collegialità" : Che dire poi del modello di relazione politica? Con i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, trattati spesso come un fastidioso prurito della democrazia, le associazioni di categoria e i ...

Incendio Milano - Arpa : valori di diossine saliti ma con impatto medio-basso - spenti i focolai : “0.75 picogrammi per metrocubo/teq: è questo il valore delle concentrazioni di diossine e furani rilevate dalle analisi del primo filtro del campionatore ad alto volume per il monitoraggio di microinquinanti dell’Incendio alla all’impianto RiEco a Novate Milanese. Divampato la notte del 15 ottobre scorso, il rogo, che ha coinvolto circa 300 tonnellate di imballaggi e circa 3000 di carta, è stato completamente domato il 17 ...

Manovra - lettera Ue a Tria : “Deviazione senza precedenti nella storia del patto. Inosservanza particolarmente grave” : Il bilancio italiano mostra una deviazione “senza precedenti nella storia del Patto di stabilità” perché il documento programmatico inviato a Bruxelles il 15 ottobre prevede “un’espansione fiscale prossima all’1% del pil, ove il Consiglio ha invece raccomandato un miglioramento del saldo strutturale”, e per “l’entità della deviazione”, una differenza di circa l’1,5% del pil. Lo scrivono ...

I medici hanno necessità di maggiori informazioni per valutare l’impatto della strategia di sequenza terapeutica sulla sopravvivenza dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per mutazioni EGFR : I risultati dell’indagine sono stati presentati come abstract late-breaking(P3.01-108) all’edizione 2018 del Congresso Mondiale sul Tumore polmonare (WCLC) a Toronto, Canada. I due più importanti obiettivi terapeutici individuati dagli interpellati sono stati: aumentare la sopravvivenza complessiva (77%), seguita dalla qualità di vita (69%), indipendentemente dalla linea di trattamento. I risultati indicano che oltre la metà (55%) dei medici ...

Agricoltura - ecco tutte le soluzioni a basso impatto : Dal telo per la pacciamatura al bioerbicida. Sono tante le soluzioni a basso impatto per l’Agricoltura in mostra al Villaggio degli agricoltori della Coldiretti, che apre i battenti al Circo Massimo di Roma, dedicato alla bellezza delle mille campagne italiane. Novamont, che nel 2015 ha sottoscritto un accordo strategico con Coldiretti, Fai e Cai finalizzato alla diffusione di colture per la creazione di filiere agroindustriali delle ...