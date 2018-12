Il passato | di verdure | e l' età che non è più quella di una volta

giornaledibrescia

: RT @fedenoe95: Claudio scusa ma tu fai merenda con il passato di verdure alle 6 e mezza? #clario - ileniuccia89 : RT @fedenoe95: Claudio scusa ma tu fai merenda con il passato di verdure alle 6 e mezza? #clario - annamengi84 : RT @fedenoe95: Claudio scusa ma tu fai merenda con il passato di verdure alle 6 e mezza? #clario - Licia_m_93 : RT @fedenoe95: Claudio scusa ma tu fai merenda con il passato di verdure alle 6 e mezza? #clario -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Quindi , e cito la scienza, , cos'è un quarantacinquenne se non un anagraficamente attempato ventenne? Ripeto, lo dice la scienza. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ...