Il padre di Di Maio : mi scuso per errori - mio figlio non sapeva niente : Il padre di Di Maio: mi scuso per errori, mio figlio non sapeva niente In un video pubblicato su Facebook il padre del vicepremier ammette di aver assunto in nero alcuni operai e di aver lasciato alcuni rifiuti nei propri terreni. Ma ribadisce l'estraneità del leader M5s: "Attacchi spropositati pur di screditarlo, ma andrà ...

Caso Di Maio - il padre Antonio chiede scusa con un video su Facebook : «Mio figlio Luigi all'oscuro di tutto» : 'Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato, e chiedo scusa anche agli operai che hanno lavorato senza contratto per la mia azienda ...

Luigi di Maio - il padre e la villa con piscina : le foto - Sky TG24 - : L'immagine mostra il vicepremier in quella che sarebbe una pertinenza abusiva. Ma il leader M5s afferma di ricordare che lì ci sarebbe stata una stalla. Antonio Di Maio, inoltre, non risulta mai come ...

"Di Maio nella piscina della casa abusiva" : nuovo video Le Iene/ Foto Fb e nuovo caso dopo la ditta del padre - IlSussidiario.net : Di Maio, nuovi guai nel video delle Iene: 'il vicepremier nella piscina della casa abusiva'. Foto su Facebook e tutti i dubbi su proprietà del padre Antonio

M5S - 'Renzi chieda scusa a Di Maio. Lui e il padre usavano lavoratori in nero' : ROMA - Matteo Renzi deve chiedere scusa a Luigi Di Maio per gli attacchi al padre del vicepremier. Il Movimento Cinque Stelle parte al contrattacco sulle vicende dei lavoratori in nero nelle aziende ...

Fuga dal fisco in casa Di Maio. Il padre "cancellato" nel 2005 : Le tracce dell'imprenditore-contribuente Antonio Di Maio, padre del vicepresidente del Consiglio Luigi di Maio, si perdono il 31 dicembre del 2005. Dal primo gennaio 2006, per lo Stato italiano Di ...

Crozza-Di Maio : 'Erano gli operai a pagare mio padre in nero' : Nel corso della puntata di 'Fratelli di Crozza', in onda su Nove, Maurizio Crozza interpreta Luigi Di Maio. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico torna sul caso di suo padre, denunciato da ...

Irresistibile Crozza nei panni di Di Maio : “Il lavoro con mio padre? All’epoca avevo il 22% degli anni” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco Luigi Di Maio. Il vicepresidente ricorda i tempi in cui lavorava come operaio nell’impresa del padre “il mio turno era di 8 ore ma 7 e mezzo buone me le mangiavo per fare il cappello col giornale”. Video Nove L'articolo Irresistibile Crozza nei panni di Di Maio: “Il lavoro con mio padre? All’epoca ...

Crozza/Di Maio : 'Il lavoro con mio padre? All'epoca dei fatti avevo il 22% degli anni' : Maurizio Crozza riporta sul palco di Fratelli di Crozza il suo Luigi Di Maio alle prese con le polemiche per l'impresa del padre. 'All'epoca dei fatti avevo il 22% degli anni', dice Crozza/Di Maio che ...

Vespa : 'Qualcuno mi dice che Di Maio è vittima di fuoco amico - risponde per suo padre' : E' un Bruno Vespa che sveste i panni di padrone di casa di Porta a Porta e veste quelli di opinionista a Piazza Pulita, in onda su La 7. Il fatto su cui è chiamato ad esprimersi sono le vicende che stanno riguardando il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Un'inchiesta condotta da "Le Iene" avrebbe portato alla luce presunte prestazioni di un lavoratore assicurate in "nero" all'azienda del padre del capo politico grillino. Una vicenda che, ...