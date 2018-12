Il Napoli vuol restare in scia ma teme l' Atalanta e i cori

Napoli - Ancelotti vuole allenare Cavani : “mi piacciono i giocatori bravi” : L’emittente napoletana RadioKissKiss ha intervistato in esclusiva Carlo Ancelotti pronto e carico a rituffarsi nella Serie A e nel decisivo impegno di Champions League. Ecco dunque i pensieri ai quali Ancelotti dà voce. “Ho allenato tanti campioni ma Cavani ancora no. Mai dire mai. A me piace allenare i giocatori bravi e lui è molto bravo”. […] L'articolo Napoli, Ancelotti vuole allenare Cavani: “mi piacciono i ...

La leghista a Livorno : 'Sì inceneritori se non si vuole finire come a Napoli' : 'Noi crediamo che una politica responsabile dei rifiuti debba essere adottata in ogni provincia e quindi non si può dire 'chiudiamo gli inceneritori', perché il rifiuto zero non esiste, non può ...

Hernán Ospina : 'Mio figlio è felice al Napoli - la società vuole riscattarlo' : Noi crediamo che possa diventare uno dei migliori portieri del mondo, questa è la nostra speranza. Passare il turno in Champions? Io credo che l'obiettivo che si è prefissato questa squadra è ...

Ospina - parla il papà : 'Il Napoli vuole riscattarlo' : Ospina sarà uno dei migliori portieri del mondo perché è un professionista e si allena come tale. Ci chiama ogni giorno per raccontarci ciò che accade a Napoli. E' felice: a Napoli sta vivendo un ...

Napoli - la protesta della Giostra : 'Dema ci ha autorizzato - il Comune vuole cacciarci' : ... che da due anni utilizza un immobile di proprietà comunale in via Speranzella 81, per corsi di teatro e spettacoli dal vivo. La storia è kafkiana e ha inizio due anni fa, quando il 15 maggio 2016 l'...

Milan su Diawara del Napoli - ma De Laurentiis spara : vuole 50 milioni di euro : Il Milan non vuole farsi trovare impreparato in vista del calciomercato invernale e per l'occasione sta già monitorando alcuni possibili giocatori che potrebbero aiutare a fare il salto di qualità ...

Spal - il presidente Colombarini fissa il prezzo per Lazzari : “il Napoli lo vuole? Sborsi 20 milioni” : Manuel Lazzari è considerato un vero e proprio tesoro dalla Spal, il presidente Colombarini ha fissato il prezzo per il cartellino del difensore “Lazzari al Napoli? Io posso dire che Lazzari che è un giocatore che è con noi da sei anni. Quest’anno è cresciuto in maniera eccezionale. Tutti avevano il dubbio che Lazzari fosse un giocatore idoneo alla categoria che la Spal ogni volta si preparava ad affrontare, invece è cresciuto ...

Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di IndiaNapolis nel 2019 con la McLaren : lo spagnolo vuole la Tripla Corona : Nessuna sorpresa all’orizzonte sul fronte Fernando Alonso. Lo spagnolo, impegnato nel penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno in Brasile, correrà l’anno prossimo la 500 Miglia di Indianapolis con la McLaren. Il team inglese ha infatti annunciato che disputerà la celebre corsa americana con l’iberico alla guida, per soddisfare l’obiettivo di Fernando di far sua la “Tripla Corona“: il riconoscimento ...

Napoli : così De Laurentiis vuole blindare Zielinski : Secondo Sky Sport , il Napoli vuole inserire una nuova clausola nel contratto di Piotr Zielinski . La volontà di De Laurentiis è di blindare il polacco con una clausola che superi gli attuali 60 milioni di euro.

Juventus-Cagliari live dalle 20.30 Allegri vuole tenere il Napoli lontano : La Juventus capolista torna di fronte ai propri tifosi ed ospita nella partita delle ore 20.30 del sabato il Cagliari di Rolando Maran; i bianconeri, proiettati alla sfida di mercoledì prossimo contro ...

Dopo Insigne - Adidas vuole il Napoli ma c'è la penale da pagare a Kappa : ... il napoletano è stato il primo calciatore dell'era De Laurentiis a poter sottoscrivere un contratto con una casa di produzione sportiva, apertura importante per tutta l'economia del calcio Napoli. ...

Ancelotti vuol lanciare un Napoli da scudetto. "L'anti Juve siamo noi" : Napoli "Alt, siamo noi l'anti-Juve". Milano incalza facendo leva sull'entusiasmo perché le due squadre vengono su. Bene l'Inter, benino il Milan. Il Napoli però non è una novità, è alle spalle dei bianconeri da tempo, due secondi posti negli ultimi tre anni tanto per dare un'idea della continuità azzurra. Però oggi va così, la classifica ha appaiato i nerazzurri alla squadra di Ancelotti che ripassa il calendario a memoria. "Finora il nostro è ...

Flop a Napoli. Ora Woodcock vuole tornare a Potenza : Il presunto ritorno del pm Henry John Woodcock a Potenza nelle vesti di procuratore aggiunto, per ora, è solo un'indiscrezione giornalistica. Il curriculum del 51enne magistrato non pare infatti compatibile con un incarico direttivo. Al netto dell'anzianità di servizio forse non ancora sufficiente e fatta la tara agli altrettanti "Flop processuali", ciò che emerge dalla sua "scheda" al vaglio del Csm è l'identikit di un inquirente con buone ...

Napoli - Mertens vuole giocare di più : Dries Mertens è deluso per quello che ritiene uno scarso impiego, secondo l'analisi de La Gazzetta dello Sport . La gestione di Ancelotti comincia a stargli stretta. Con Sarri era un inamovibile, adesso si trova a dover competere con Arkadiusz Milik . La sua preoccupazione è che la competitività gli ...