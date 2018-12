Il Napoli passa in casa dell’Atalanta e resta a -8 dalla Juve

Napoli - Ancelotti ritrova il Liverpool : la sfida ai fantasmi del passato : Lo ha detto lui. 'Mi sento napoletano nell'anima', e i napoletani sono tipi ottimisti, di quelli ai quali basta una giornata di sole per ritrovare il sorriso e il buon umore anche quando non tutto ...

Champions League - il Napoli passa agli ottavi se… le combinazioni del girone : Champions League, il Napoli passa agli ottavi se… ecco tutte le combinazioni che porterebbero la squadra di mister Ancelotti al prossimo turno Il Napoli di Carlo Ancelotti, è ancora imbattuto nelle prime 5 gare della fase a gironi di Champions League. Un record per il club partenopeo che però ancora non può esultare in chiave passaggio del turno, dato che l’ufficialità dipenderà da come andranno le ultime due gare nella decisiva 6ª ...

Il Napoli va - 3-1 alla Stella Rossa ma il passaggio è ancora in bilico : Il Napoli batte al San Paolo 3-1 la Stella Rossa e si avvicina alla qualificazione che però è ancora in bilico a causa della vittoria del Psg per 2-1 sul Liverpool. Gli azzurri andranno...

Napoli distrugge Stella Rossa - ma il Liverpool non aiuta Ancelotti : la notte di Anfield deciderà il passaggio del turno : Napoli vittorioso contro la Stella Rossa di Belgrado, Ancelotti e soci però possono sorridere solo fino ad un certo punto: la qualificazione non è ancora chiusa Il Napoli di Carletto Ancelotti oggi ha svolto al meglio il proprio compito, ma non può ancora esultare definitivamente. La squadra partenopea aveva un imperativo oggi, vincere! Contro la Stella Rossa non si poteva sbagliare per poter approdare agli ottavi di finale di Champions ...

Napoli - Ancelotti LIVE : “Vogliamo passare il turno. Se non lo facciamo siamo dei c****oni” : Alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Stella Rossa di Belgrado, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha inizialmente parlato della difficoltà della partita: “Voglio vedere il solito atteggiamento che non si è visto con il Chievo. Questa partita è molto importante, ma non decisiva. […] L'articolo Napoli, Ancelotti LIVE: “Vogliamo passare il turno. Se non lo ...

Chievo - Pellissier : 'Ounas? Mi piace. In passato non fui io a rifiutare il Napoli' : Voglio godermi ancora questo sport. Mi ritiro? Dipende da come finirà la stagione. Ora voglio provare a fare un'altra impresa e poi ci penseremo. Rifiuto al Napoli ? Non sono stato io a rifiutare. Io ...

Champions League - il Napoli passa agli ottavi se… le combinazioni del girone C : Champions League, il Napoli passa agli ottavi se… esiste una combinazione che porterebbe i partenopei al prossimo turno già dalla penultima giornata Champions League, il Napoli passa agli ottavi se… Arriva la penultima giornata della fase a gironi, giornata che potrebbe essere decisiva per sancire il novero delle squadre che passeranno alla fase a scontri diretti. Il Napoli nel girone C potrebbe spuntarla a sorpresa nonostante Liverpool e ...

Napoli - Sarri gonfia il petto : “più di così non si poteva fare - passati da 64 a 91 punti” : L’allenatore Maurizio Sarri ha conquistato tutti anche in Inghilterra, fino al momento percorso incredibile sulla panchina del Chelsea. Interessante intervista all’allenatore a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Io, al momento, mi trovo molto bene. L’atmosfera è fantastica, il calcio è spettacolare e un allenatore riesce a divertirsi. Klopp? Ad un certo punto mi voltai verso di lui e vidi che sorrideva. Mi ...

Genoa-Napoli in diretta LIVE : triplice fischio - passano gli azzurri in rimonta : Si è concluso da pochi minuti l’anticipo valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A. La partita tra Genoa e Napoli è stata purtroppo segnata dalle condizioni al limite della praticabilità del terreno di gioco soprattutto per via della quantità di pioggia abbattutasi nel secondo tempo. Nel primo tempo è stata decisamente migliore […] L'articolo Genoa-Napoli in diretta LIVE: triplice fischio, passano gli azzurri in rimonta ...