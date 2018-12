Il moldavo ucciso da Fredy Pacini sarebbe stato protagonista di altre rapine in Italia

Fredy Pacini - tutti i reati del moldavo ucciso. Ai poliziotti disse : 'Sono in Italia per rubare' : 'Sono in Italia per rubare' : così Vitalie Tonjoc , il moldavo ucciso da Fredy Pacini nella sua azienda di gommista, aveva risposto qualche tempo fa ai poliziotti che lo avevano fermato, per poi ...