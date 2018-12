Consiglio superiore di Sanità - il ministro Grillo revoca i membri non di diritto : Il ministro della Salute, Giulia Grillo , ha azzerato il Consiglio superiore di Sanità. E' stato infatti pubblicato un decreto con la revoca delle nomine dei componenti non di diritto dell'organo ...

Il ministro Grillo revoca i membri 'non di diritto' del Consiglio superiore di sanità : revocata la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità , Css, , organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata presa dal ministro Giulia Grillo, ...

Salute - il ministro Giulia Grillo revoca la nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità : Giulia Grillo ha revocato la nomina dei componenti non di diritto, vale a dire tutti e 30 i membri, del Consiglio superiore di sanità, l’organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata resa nota con un decreto di revoca. Il Css era stato nominato dall’ex ministro Beatrice Lorenzin con decreto del 1° dicembre 2017 e si era insediato il 20 dicembre dello stesso anno. La presidente uscente, Roberta Siliquini, ...

Sciopero medici venerdì 23 novembre. Il ministro Grillo : “Ci sono risorse per il rinnovo” : “Nella legge di bilancio ci sono risorse per onorare gli impegni presi sui rinnovi contrattuali 2019-21”, ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo allo Sciopero dei medici previsto per oggi, venerdì 23 novembre. Sarà un “venerdì nero” negli ospedali italiani, con l’annullamento di migliaia di interventi.Continua a leggere

Terra dei fuochi - intervista al ministro Grillo : «Venti milioni inutilizzati per lo screening anti-cancro» : ministro Grillo, qual è il suo contributo al protocollo per Terra dei fuochi che verrà presentato domani? «Vuole essere un deciso cambio di passo rispetto al passato, una risposta...

Formiche in ospedale - il ministro Grillo : 'I responsabili devono pagare' : Allo scandalo delle Formiche nel letto della paziente dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli la ministra alla Salute, Giulia Grillo, ha dedicato pochi minuti fa un post sulla sua pagina Facebook . ...

Paziente sommersa dalle formiche a Napoli - il ministro Grillo : 'Chi ha sbagliato pagherà' : 'Chi ha permesso questo deve pagare, perché non ha nulla di umano. Non c'è rispetto della dignità'. Così in un post il ministro della Salute Giulia Grillo che commenta: 'In questi giorni sono anch'io ...

Paziente sommersa dalle formiche a Napoli - il ministro Grillo : «Chi ha sbagliato pagherà» : «Chi ha permesso questo deve pagare, perché non ha nulla di umano. Non c'è rispetto della dignità». Così in un post il ministro della Salute Giulia Grillo...

Il ministro Giulia Grillo è mamma : è nato Andrea : Il ministro della Salute, Giulia Grillo è diventata mamma. La politica dei Cinque Stelle ha dato alla luce il suo primogenito, Andrea, nella serata di venerdì al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. L’annuncio è arrivato proprio dalla neo-mamma, che ha pubblicato su Facebook una foto in cui stringe fra le braccia il neonato e sorride insieme al compagno Gianluca. Nel post il ministro della Salute ha ringraziato tutta ...

Morbillo - l'ex ministro Lorenzin contro Giulia Grillo e no vax : «La salute degli italiani per un pugno di like» : «La salute degli italiani non si tutela con i like ma con dati scientifici alla mano». A parlare è l'ex ministro della salute Beatrice Lorenzin. Sbotta dopo che a Bari un...

Bari - epidemia di morbillo : 8 bimbi contagiati da figlia di genitori no-vax. Uno è grave - l'ex ministro Lorenzin all'attacco : «La ministra Grillo ha creato confusione» : Rischio epidemia di morbillo a Bari. Infatti, sarebbero già otto i casi accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano...

Focolaio di morbillo a Bari - ministro Grillo : “Non possiamo abbassare la guardia” : “Sul morbillo non possiamo abbassare la guardia: lo sottolinea, in una nota, il Ministro della Salute Giulia Grillo. “Il nuovo Focolaio di morbillo segnalato a Bari, su cui sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie nazionali e locali, evidenzia come il nostro Paese abbia ancora molto da fare per giungere ad eliminare questa patologia. Il ministero della Salute ha accelerato la predisposizione di un nuovo ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo è diventata mamma - : Giulia Grillo ha partorito un maschietto ieri sera a Roma. Tanti i messaggi di felicitazioni arrivati al ministro dai colleghi della maggioranza

Il ministro Giulia Grillo è diventata mamma. E' nato il figlio Andrea : Fiocco azzurro al Governo: Giulia Grillo è diventata mamma di Andrea. Il ministro della Salute ha partorito ieri sera alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS-Università ...