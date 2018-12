Il governo vuole cancellare il fondo destinato alle cure sanitarie per gli immigrati

governo danese vuole trasferire clandestini su un'"isola deserta" : Il Governo danese ha in questi giorni disposto il trasferimento su un''isola deserta' degli immigrati irregolari presenti sul territorio nazionale. In base al piano predisposto dalle autorità di ...

Manovra : Tria - 2 - 4% non è tabù. governo non vuole lo scontro con l'Ue : "E' stato dichiarato da più parti che il rapporto deficit-Pil al 2,4 non è un tabù". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a chi gli chiede se possa essere messo in discussione alla luce delle richieste dell'Ue. "C'e' la volontà di trovare soluzioni. Quello che non è in discussione è il fatto che vengano preservate le ...

Salvini - c'è chi vuole far cadere governo : ANSA, - ROMA, 30 NOV - Lavori in corso per far cadere il Governo? Forse da parte di qualche potere, "ma io quando prendo un impegno lo porto fino in fondo". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, ...

Il decreto Salvini è la conferma : il governo se ne frega di integrare - vuole creare l’emergenza : All'interno del pessimo decreto sicurezza c'è una scelta folle, su cui incomprensibilmente si è deciso di andare avanti a testa bassa, non ascoltando i rilievi degli addetti del settore, delle associazioni, degli operatori, e chiudendo la porta agli emendamenti e agli ordini del giorno dell'opposizione. Una decisione presa fregandosene della vita di centinaia di ragazzi minorenni.Continua a leggere

Pensioni : Opzione Donna - Cesare Damiano vuole chiarezza dal governo : Di recente Cesare Damiano è tornato a parlare di Pensioni. L'onorevole del Partito Democratico si è di nuovo soffermato su Opzione Donna, il regime sperimentale pensato per le lavoratrici che hanno raggiunto 35 anni di contributi con un età anagrafica inferiore a 60 anni. La proroga della misura è stata presa in considerazione nell'ultima Legge di Bilancio ma l'ex ministro del Lavoro continua a non fidarsi. Damiano ha abbracciato nel suo ...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : 'Quota 100 e reddito non slittano' : 'Rifare i conti', rinviare il momento dei 'numerini' del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche per non spaccarsi. Perché se ...

India - governo vuole costruire templi indù al posto delle moschee : Critiche al progetto avanzato dal Bjp sono invece state espresse dal Congresso Nazionale Indiano , principale formazione politica di opposizione. Tramite un comunicato, tale partito ha esternato '...

Bruxelles vuole le carte : se il governo di Roma vuole evitare la procedura - presenti una revisione del documento bocciato : Ora che il governo di Roma dice di voler rivedere al ribasso il deficit al 2,4 per cento contenuto nel documento programmatico di bilancio bocciato dalla Commissione europea, a Bruxelles aspettano le 'carte'. Se il governo gialloverde fa sul serio, se vuole fermare la procedura di infrazione 'apparecchiata' contro l'Italia, dovrà presentare una revisione del documento bocciato. "Il dialogo continua a tutti i livelli", fanno sapere ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 novembre : Chi vuole il governo Salvisconi. Le grandi manovre di B : Gattopardi La destra quasi al 50%, ma B. e Salvini non sanno che fare Vecchi alleati – Lega, Meloni e FI sono maggioranza virtuale: “Silvio” e “Matteo” però non concordano In caso di crisi, l’ex Cavaliere non vuole il voto anticipato di Carlo Tecce Sveglia! di Marco Travaglio Chissà se le anime morte del Pd e di quel che resta della sinistra hanno letto il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere di ieri: per la prima volta da ...

La botta è arrivata : Salvini ha ripreso a fumare - l'incertezza si insinua nel governo - anche se nessuno vuole toccare la manovra. Per ora : Nel cortile della Camera dei deputati è scesa precocemente la notte. Piove sui palazzi del nuovo potere gialloverde. Dal cielo, ma anche da Bruxelles, che con parole di inusitata durezza ha bocciato una volta per tutte la legge di bilancio e si avvia verso la procedura d'infrazione. C'è un uomo, accanto all'antica vasca che ha visto crescere e morire l'impero romano, illuminato dalla luce dello smartphone che sta compulsando. ...

Germania : diesel - governo vuole video-sorveglianza targhe

Bruxelles boccia la manovra - ma il governo non vuole cambiarla. Pd attacca : “Irresponsabili” : La bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che a breve incontrerà il presidente Juncker per spiegare nel dettaglio la manovra, ma il governo non sembra affatto disposto a cambiarla. Il Pd attacca: "governo di irresponsabili".Continua a leggere

Brexit - il governo britannico vuole impedire l’udienza alla Corte di giustizia dell’Unione europea : Poche ore fa la Corte Suprema del Regno Unito ha comunicato di avere ricevuto dal ministro per la Brexit una richiesta volta a ottenere il permesso di proporre appello contro una decisione nel caso che lo oppone a un gruppo di politici scozzesi e al direttore del Good Law Project, l’avvocato Jolyon Maugham. Il gruppo di politici aveva chiesto alla Court of Session, in Scozia, una pronuncia a proposito della notifica prevista ...