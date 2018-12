Il Governo non chiederà i soldi dell’ICI alla Chiesa almeno fino a gennaio

Vittorio Feltri : 'Il Governo dovrebbe dirci la verità : non ha un euro da spendere' : Mentre la tensione sulla manovra economica resta alta e l'Italia cerca una mediazione con la Commissione dell'Unione europea, il direttore di Libero Vittorio Feltri consiglia al Governo una sola cosa: dire la verità. Una verità che metta in luce la mancanza di risorse economiche in cui versa il Paese a causa, secondo il giornalista, di quanto fatto dai Governi precedenti a quello attuale. Feltri: 'Le discussioni sulla manovra sono ...

Mimmo Lucano all’attacco : 'Un cristiano non può votare Salvini - Governo fascista' : Mimmo Lucano continua a pungere il governo Lega-5 Stelle e non risparmia colpi bassi (stavolta dai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital) al ministro dell’Interno Matteo Salvini, suo principale oppositore sul terreno delle politiche su immigrazione e ordine pubblico. Al sindaco di Riace, sospeso dalle funzioni per le note vicende legali che avevano portato circa due mesi fa all’arresto su mandato della Procura di Locri, nell’ambito ...

Chi lavora dice sì alla Tav. Il Governo può continuare a non ascoltare chi traina il Paese? : ... non e questo il nostro compito anche se la debolezza dell'opposizione politica e un problema per la nostra democrazia. Ma il mondo della produzione oggi sa che non puo piu stare zitto. Lanciamo un ...

Manovra - Dombrovskis : 'Bene cambio toni. Ma stimolo del Governo non basta' : 'Invece vediamo un aumento considerevole dei rendimenti, vediamo che si trasmette all'economia reale, vediamo la difficoltà del settore bancario che restringe la disponibilità del credito, vediamo la ...

Manovra - Dombrovskis : “Il cambio di toni del Governo non basta. Serve una correzione consistente” : “Nelle ultime settimane vediamo un cambio di tono, il governo italiano è pronto a discutere e impegnarsi a cambiare la sua traiettoria di bilancio”. Ma non basta: “Non si tratta solo di cambiare il tono della discussione ma di avere una correzione consistente“. Al termine di un fine settimana che doveva essere decisivo ma durante il quale la maggioranza Lega-M5s non ha trovato la quadra sull’eventuale modifica ai ...

Governo - perché Salvini non romperà l’alleanza con il M5s. Perlomeno non così presto : di Marco Gigante * Colpisce in questi giorni la reazione di Matteo Salvini alle vicende che hanno coinvolto il padre del leader del Movimento 5 stelle, Antonio Di Maio, a proposito di alcune assunzioni in nero avvenute nella sua azienda. La reazione è sorprendente perché dopo mesi di dichiarazioni e comportamenti avversi ai principi del Movimento (sostegno al Tav, al Tap o agli inceneritori), il segretario della Lega sembra aver assunto un ...

Governo - Virzì : “M5s e Lega giocano a chi ce l’ha più lungo”. Cacciari : “Non può essere il Pd la forza che respinge l’onda di destra” : “Non può essere il Pd la forza che respinge l’onda di destra. Serve uno schieramento nuovo ed europeista”. Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari, premiato ad Acri al premio letterario “Padula”. Oltre a Cacciari, anche il regista Paolo Virzì ha ragionato sull’attualità politica e ha criticato fortemente il Governo: “Chi sta all’esecutivo gioca a chi ce l’ha più lungo. Non si rendono ...

Manovra - tutte le novità : dal taglio Imu sui capannoni al superenalotto. Nel Governo si tratta per il deficit al 2% : Raddoppia il taglio dell'Imu per i capannoni e arrivano 4mila assunzioni per i centri per l'impiego , primo tassello per la realizzazione del reddito di cittadinanza caro al leader pentastellato Luigi ...

Manovra - in commissione i primi emendamenti del Governo : non ci sono reddito di cittadinanza e pensioni : ROMA - Ancora in cerca di una accordo. Di un patto, soprattutto su reddito di cittadinanza e pensioni d'oro, che ristabilisca l'intesa tra Lega e 5Stelle. governo e maggioranza cercano di uscire dall'...

Manovra - il brutto sospetto sui primi emendamenti del Governo : non c'è reddito di cittadinanza : Arrivano i primi emendamenti per la Manovra economica da parte della maggioranza, anche se i temi tanto annunciati e più attesi si fanno attendere. Tra i 54 emendamenti depositati alla commissione ...

Caro benzina - in Francia non si ferma la protesta dei gilet gialli. E il Governo pensa allo stato d'emergenza : Teleborsa, - Non accenna a diminuire la protesta dei gilet gialli in Francia , in rivolta contro l'aumento dei prezzi del carburante.. Il Governo di Parigi è sempre più preoccupato per l'escalation di ...

Caro benzina - in Francia non si ferma la protesta dei gilet gialli. E il Governo pensa allo stato d'emergenza : Non accenna a diminuire la protesta dei gilet gialli in Francia , in rivolta contro l'aumento dei prezzi del carburante.. Il Governo di Parigi è sempre più preoccupato per l'escalation di violenze e ...

Manovra - il Governo presenta il primo pacchetto di emendamenti : non ci sono le pensioni d'oro : Roma - Non c'è il taglio delle pensioni d'oro, nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Non ci sono le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della ...

Manovra 2019 - gli emendamenti del Governo. Non ci sono pensioni e reddito di cittadinanza : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. L'esame alla Camera slitta a mercoledì. Più fondi per il taglio delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie, 4000 assunzioni nei centri ...