Il Governo fa dietrofront e conferma l' accisa sulla benzina in Liguria A ottobre aveva

Il Governo non fa dietrofront - vuole la cassa del Coni : Continua il dialogo/scontro Qualche giorno fa abbiamo scritto del dialogo/scontro tra istituzioni governative e sportive per la ripartizione dei fondi. Al centro della vicenda c’è la figura del sottosegretario Giorgetti, e l’idea di riformare il sistema di sovvenzione alle federazioni sportive. La trattativa tra le parti prosegue, e la Gazzetta fa un resoconto della situazione: «Giorgetti e il presidente del Coni Malagò si sono visti ...

La rabbia dei truffati dalle banche contro lo scudo nella manovra. Il Governo rievoca la manina e promette il dietrofront : "Quando siete venuti a chiedere il voto la cortesia l'avevate. Lei oggi non ha neppure la cortesia di ascoltare chi i voti ve li ha portati". Ministero dell'Economia, ore 13. Da una sedia del tavolo convocato dal governo con le associazioni dei truffati dalle banche si alza Andrea Arman, presidente del coordinamento dei soci degli istituti veneti. L'accusa - come si evince dal video pubblicato in esclusiva da Huffpost - è rivolta al ...

Alitalia - dietrofront di Lufthansa : NO ad ingresso insieme al Governo : Mentre si avvicina a grandi passi la scadenza per la presentazione delle offerte su Alitalia , Il gruppo FS va avanti nella preparazione di un'offerta che sia vincolante per le attività dell'ex ...

L'Ue boccia la Manovra - ma dal Governo nessun dietrofront : 'Non si tocca' : La Commissione Ue ha bocciato, come previsto, il testo della Manovra approvato dal governo e ora ne chiede uno nuovo, entro tre settimane. Ma dall'esecutivo nessuno dietrofront, si va avanti, convinti ...

In un comma il dietrofront del Governo su Autostrade : Un emendamento rimette in pista Autostrade, nella partita del Ponte Morandi di Genova. Un emendamento dell’ultimo minuto, votato dalla maggioranza gialloverde. Basta togliere una parola: «propedeutiche», per aprire la strada a un possibile coinvolgimento del concessionario quantomeno nelle operazioni di demolizione. O addirittura nella progettazion...

In un comma il dietrofront del Governo su Autostrade : Un emendamento rimette in pista Autostrade, nella partita del Ponte Morandi di Genova. Un emendamento dell’ultimo minuto, votato dalla maggioranza gialloverde. Basta togliere una parola: «propedeutiche», per aprire la strada a un possibile coinvolgimento del concessionario quantomeno nelle operazioni di demolizione. O addirittura nella progettazion...

TEST MEDICINA - PASTICCIO Governo SU ABOLIZIONE NUMERO CHIUSO/ Annuncio - poi dietrofront "Ma più posti e borse" : Aboliti i TEST d'ingresso a MEDICINA: rivoluzione in accesso Università, "addio al NUMERO CHIUSO". Ultime notizie e reazioni: P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:26:00 GMT)

Lodi - dietrofront del Governo : ai bimbi stranieri basterà l'autocertificazione : Ai bambini stranieri di Lodi, per entrare a mensa, potrà bastare un'autocertificazione? È la nuova linea, annunciata ieri sera, come di consueto, via Facebook dal ministro dell'Interno Matteo Salvini :...

Dietrofront del Governo sul deficit : "In 3 anni dal 2 - 4 all'1 - 8 per cento. Disoccupazione giù al 7%" : A sottrarre il ministro dell'Economia dalle domande dei giornalisti arriva la portavoce di Salvini, Iva Garibaldi, che lo fa uscire dalla sala. Salvini strafelice per i risultati ottenuti Salvini si ...

Dietrofront del Governo sul deficit : al 2 - 4% solo per il 2019 : Roma, 3 ott., askanews, - Dietrofront del governo sul deficit: il rapporto disavanzo-Pil resta confermato al 2,4% solo nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. A sei giorni ...

Dietrofront del Governo sul deficit : Vertice a palazzo Chigi per il Def. Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza. Scendono a sei miliardi le risorse per le pensioni.

Dietrofront del Governo sul deficit : si scenderà fino all’1 - 8% nel 2021 : Il vertice sulla legge di Stabilità è in corso, le trattative continueranno fino a questa sera, ma sul deficit il governo gialloverde è costretto a scendere ancora. Secondo fonti del Tesoro, il disavanzo scenderà al 2,1 per cento nel 2020 (era 2,2 fino a ieri) e all’1,8 per cento (era al 2) per il 2021. E’ l’ulteriore compromesso offerto a Bruxelle...

Dietrofront del Governo sul deficit : si scenderà fino all’1.8 percento : Il vertice sulla legge di Stabilità è in corso, le trattative continueranno fino a questa sera, ma sul deficit il governo gialloverde è costretto a scendere ancora. Secondo fonti del Tesoro, il disavanzo scenderà al 2,1 per cento nel 2020 (era 2,2 fino a ieri) e all’1,8 per cento (era al 2) per il 2021. E’ l’ulteriore compromesso offerto a Bruxelle...