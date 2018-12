Il governo del cambiamento su Israele

Parte la rivolta del Nord "Un richiamo al governo : crescita e infrastrutture" : Il Nord richiamala politica e il governo al "senso del limite". A spiegarlo è Vincenzo Boccia che guida la rivolta degli imprenditori settentrionali contro la manovra. Una protesta che Parte da Torino - dove si svolgono oggi gli stati generali delle associazioni di imprenditori - e dall'Alta velocità: un modo per chiedere all'esecutivo di non dimenticare le istanze delle imprese che trainano l'economia del Paese. "Siamo 12 associazioni che ...

Fitch : 'governo mette in discussione regole fiscali prima delle elezioni UE' : ... 129,8% entro fine 2021, contro 126,7% nella Nadef,, …, 'Vediamo rischi considerevoli per i target specie dopo il 2019, …, I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un ...

Manovra - Dombrovskis : 'Bene cambio toni. Ma stimolo del governo non basta' : 'Invece vediamo un aumento considerevole dei rendimenti, vediamo che si trasmette all'economia reale, vediamo la difficoltà del settore bancario che restringe la disponibilità del credito, vediamo la ...

[Il punto] Il partito del Pil si ribella al governo. Il leader di Confindustria : c'è il rischio recessione : Non si può pensare di chiudere i cantieri mentre l'economia soffre". "Manovra spostata sulla spesa corrente" Boccia mette nel mirino la legge di Bilancio varata dall'esecutivo: "E' una manovra tutta ...

Manovra - Dombrovskis : “Il cambio di toni del governo non basta. Serve una correzione consistente” : “Nelle ultime settimane vediamo un cambio di tono, il governo italiano è pronto a discutere e impegnarsi a cambiare la sua traiettoria di bilancio”. Ma non basta: “Non si tratta solo di cambiare il tono della discussione ma di avere una correzione consistente“. Al termine di un fine settimana che doveva essere decisivo ma durante il quale la maggioranza Lega-M5s non ha trovato la quadra sull’eventuale modifica ai ...

Bernini : 'governo M5S-Lega incapace di affrontare l'emergenza del lavoro e della povertà' : Sul suo blog personale, la capogruppo forzista del senato Anna Maria Bernini ha enunciato le sue impressioni e valutazioni sull'andamento dell'economia italiana e su quelli che, lei ritiene, siano i forti punti di criticità di questa pessima manovra economica. La professoressa di diritto pubblico comparato all'Università di Bologna, ai microfoni del Tg2 ha dichiarato: "L'unico modo per dare ossigeno alle famiglie e alle imprese è abbassare le ...

Manovra - 54 emendamenti dal governo - Palazzo Chigi : 'Il taglio delle pensioni d'oro ci sarà' : Dobbiamo avere strade che funzionano, ponti che non crollano e un po' di sicurezza in più, non abbiamo niente da invidiare a nessuno, siamo il Paese più bello del mondo". Capannoni, taglio Imu dal 20 ...

Salvini-Maio elogiano Conte : garante con Ue del contratto di governo : Roma, 2 dic., askanews, - Il presidente del Consiglio è il 'garante ideale' del contratto di governo nei confronti dell'Europa. Lo dicono i vice-premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota ...

Manovra - salta il taglio delle pensioni d’oro. Ma il governo assicura : “Ci sarà” : Niente taglio alle pensioni d'oro negli emendamenti presentati oggi alla Camera dei deputati dal governo alle legge di Bilancio. Ma da Palazzo Chigi assicurano che si tratta solo di un rinvio e che il taglio verrà "sicuramente" inserito in un secondo momento, probabilmente durante la discussione al Senato.Continua a leggere

Di Maio-Salvini : 'Conte dialoga con Ue ma senza rinunce' - 'E' il garante del contratto di governo' : Sono i temi che ci stanno a cuore e rispetto ai quali il presidente Conte ci rappresenta nel migliore dei modi ai massimi livelli, di fronte ai leader di tutto il mondo", sottolineano. "Il Presidente ...

Manovra - in commissione i primi emendamenti del governo : non ci sono reddito di cittadinanza e pensioni : ROMA - Ancora in cerca di una accordo. Di un patto, soprattutto su reddito di cittadinanza e pensioni d'oro, che ristabilisca l'intesa tra Lega e 5Stelle. governo e maggioranza cercano di uscire dall'...

Manovra - in Commissione i primi emendamenti del governo : niente reddito di cittadinanza e Fornero : Teleborsa, - governo e maggioranza, al lavoro per provare ad uscire dall'impasse sulla Manovra economica, presentano alla Commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di 54 emendamenti: 39 ...