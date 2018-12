‘Il gioco del suggeritore’ | un nuovo noir per Donato Carrisi

Blastingnews

: Dobbiamo impedire che altri cittadini vengano incentivati a impoverirsi col #giocodazzardo. Il nostro @Endrizzi_M5S… - M5S_Senato : Dobbiamo impedire che altri cittadini vengano incentivati a impoverirsi col #giocodazzardo. Il nostro @Endrizzi_M5S… - vittoriozucconi : Giggino dice di far stampare cinque o sei milioni di tessere per distribuire soldi che non ci sono. Il gioco dei se… - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: @PauDybala_JR esprime le sue qualità migliori quando fa quasi il centrocampista, cucendo il gi… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Gli esseri umani sono complessi. In estrema sintesi si può affermare che ogni uomo sia costituito di emozione e ragione; e, almeno in linea di massima, questo binomio è bastevole per guidare i comportamenti umani: verso l’equilibrio o, nei casi monocordi, verso il male o il bene. Tuttavia, per quanto si possa auspicare un giusto equilibrio tra le due forze, semplicemente e a volte, la razionalità è messa a dura prova dalle emozioni. Il killer che agisce nel libro di, “Ildel suggeritore” (Longanesi, pag. 400), data di pubblicazione 3 dicembre 2018, lo ha capito. E si è messo in azione.Fra tradizione e rinnovamento “Ildel suggeritore”, come ben sanno i fans di, rimanda in maniera limpida al romanzo di esordio dell’autore. Quel testo è, con il titolo de “Il suggeritore”, il suo primo grande successo letterario. La pubblicazione avvenne nel 2009 e ...