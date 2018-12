Il gestaccio della Littizzetto a Moscovici | È tecnologia italiana

ilgiornale

: @icebergfinanza La salveranno, ma per farlo dovranno far saltare il banco. A quel punto però noi saremo liberi - se… - EmpfindsamerS : @icebergfinanza La salveranno, ma per farlo dovranno far saltare il banco. A quel punto però noi saremo liberi - se… - edoardopastego : @FedeAngeli @repubblica Ma fra tante falsità e doppi giochi resta il gestaccio della Boschi alla Gruber per toglie… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Lucianaè sempre un fiume in piena. Questa volta nel suo monologo da Fabio Fazio a Che Tempo che fa ha deciso di mettere nel mirino il Commissario agli Affari Economici, Pierre. Da qualche settimana va avanti il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla manovra e di fatto i riflessi di questa guerra si fanno sentire anche nella satira e anche nei monolighi dell'attrice comica. E così nel bel mezzo dell'ultima puntata di Che tempo che fa, laha affondato il colpo su.Al centro del suo monologo c'è lo "sbarco"sonda Inside su Marte. L'attrice ha rivelato che un pezzosonda, la bussola stellare, è stata costruita da ingegnieri italiani. Una vanto per tutto il Paese che ha contributo a questa impresa storica per l'uomo. E così lasvelando questo retroscena ha affermato: "La bussola stellare è. Capito?! Tiè", ...