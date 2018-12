Il futurismo nascosto nel cappotto

ilgiornale

(Di lunedì 3 dicembre 2018) I n inverno, c'è un capo d'abbigliamento che mantiene da sempre intatta la sua forza, la sua personalità, il suo fascino, che con la sua abbondante portata copre magistralmente uomini e donne, che calza bene agli adulti come ai bambini; un capo che ci avvolge, ci protegge e ci isola, ma che coi suoi volumi morbidi e ampi ci offre sicurezza, fascino, personalità, che sia scuro o chiaro, a tinta unita o fantasia. È il, il Re degli indumenti come il Leone è il Re della foresta, quello che per sei mesi all'anno, e forse più, ci aspetta ben chiuso nel suo armadio, al caldo, e che poi noi tiriamo fuori, come un rito antico, ai primi freddi, e che come un'armatura o come uno scudo ci protegge da gelo, intemperie, rigidità dell'inverno. Già, proprio così: il, che molti credono essere un capo superato, soppiantato dai più moderni giubbini, giubbotti e giubbottini, e altri ...