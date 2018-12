Il calcio italiano è perdente perché è volgare

ilnapolista

: Fa discutere e arrabbiare ancora il Var. Parliamo però anche a lungo di una partita bella, a tratti bellissima. All… - angelomangiante : Fa discutere e arrabbiare ancora il Var. Parliamo però anche a lungo di una partita bella, a tratti bellissima. All… - juventusfc : ?? RITORNA UN CLASSICO DEL CALCIO ITALIANO! ?? ???? @SerieA ?? @acffiorentina ?? Artemio Franchi ? 18:00 CET ??… - chetempochefa : A #CheTempoCheFa l’ex attaccante che ha fatto la storia del calcio italiano @LucaVialli, nelle librerie con il libr… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Oscar Wilde Il buon Oscar Wilde soleva dire che la guerra avrebbe conservato il suo fascino fino a quando sarebbe stata considerata un’opera malvagia, mentre avrebbe cessato di essere popolare quando le persone l’avrebbero ritenuta una cosa. Tanto vale, molto probabilmente, anche per il razzismo negli stadi.Il principale motivo per cui il sistema-in Italia – giocatori, allenatori, opinionisti, dirigenti – rimane un’oasi violenta e retrograda nel cuore dell’Europa, finendo con l’essere di fatto una provincia del mondo pallonaro, deriva in larga parte dalla sua volgarità. Ogni tanto le nostre squadre sembrano farsi largo nel mare delle competizioni continentali, la nazionale nel suo minimo storico di sempre prova a scalare qualche centimetro per venir fuori dal pozzo in cui è finita, ma molto di questi sforzi appare un lavoro eccezionale, legato alla velleità di qualche ...