Ieri Roma ladrona | oggi rapper e giornalisti | i nemici “necessari” della Lega

Roma - la maledizione di Spelacchio : l'albero montato Ieri ha già i rami spezzati : La maledizione di Spelacchio si abbatte sul nuovo albero di Roma ribatezzato 'Speraggio'. L'abete arrivato dai boschio di Varese a piazza Venezia, nel centro a Roma, ha qualche ramo spezzato nella ...

FincantIeri parteciperà alla costruzione di un ponte da record in Romania : Fincantieri parteciperà alla costruzione in Romania di un ponte sospeso, che una volta ultimato sarà il più lungo del paese e il terzo con la campata centrale più lunga in Europa. All'avvio dei lavori,...

Roma - Totti : 'Un onore indossare questa maglia e rendervi fIeri di questi colori' : Francesco Totti, attraverso i social, ha ringraziato i tifosi per l'affetto che gli hanno tributato martedì sera allo stadio Olimpico in occasione del suo ingresso nella Hall of fame della Roma, ...

Roma - girano foto piccanti di un maresciallo dei carabinIeri : trasferita : Un maresciallo dei carabinieri in servizio a Roma è stata trasferita ad altro incarico dopo che sul web hanno cominciato a girare delle foto osè che la ritraevano quasi senza veli e in circostanze particolari. Come è noto a tutti l'Arma dei carabinieri alla forma ci tiene molto e questo episodio, che sarebbe di lieve entità per una persona normale, è stato giudicato grave per la donna a tal punto da meritarsi un trasferimento in attesa di ...

Concorso 258 infermIeri Roma - bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale : È stato pubblicato il 23 novembre 2018 in Gazzetta Ufficiale, il bando dedicato al Concorso 258 infermieri, che saranno assunti presso varie aziende della regione Lazio. La delibera n.996 era stata già pubblicata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea di Roma. I 258 posti, resi accessibili grazie al Concorso, saranno ripartiti in questo modo: 49 posti verranno riservati al personale già in servizio, precisamente: 19 ASL Rieti, 9 ...

Concorso psicologo a Udine - infermIeri a Roma e in Campania : Con scadenza fissata tra il 3 e il 23 dicembre prossimo sono stati resi noti nuovi concorsi pubblici che riguardano la professione di psicologo e infermieri. Le assunzioni prevedono incarichi con contratto a tempo determinato, indeterminato e conferimento di borse di ricerca. Gli incarichi verranno espletati, presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (psicologo), e presso l'Azienda Ospedaliera di Roma e l'Ospedale San Pio di ...

Non una di Meno - migliaia di donne in piazza Ieri a Roma : Militanti dei centri antiviolenza, moltissime donne ma anche uomini provenienti da ogni parte d'Italia, tutti dietro lo striscione "Stato di agitazione permanente", fortemente voluto dal movimento Non una di Meno. Questa è stata la composizione del corteo che nella giornata di ieri, sabato 24 novembre, ha attraversato il centro di Roma. Il corteo La manifestazione, che partiva da piazza della Repubblica e proseguiva fino a piazza San Giovanni, ...