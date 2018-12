I tuoi occhi mi dissolvono | Il Cantico dei Cantici di Roberto Latini

Il cinema con i tuoi occhi : la rassegna di film d’autore di Cielo : Il cinema con i tuoi occhi è il festival del cinema di Cielo: ogni lunedì, a partire dal 5 novembre 2018, verrà trasmessa una pellicola d’autore. I temi saranno integrazione e diversità, commentati da protagonisti che hanno vissuto storie simili a quelle raccontate. Sei serate per Il cinema con i tuoi occhi, con titoli come Il giardino di limoni, Clash e Tutti per uno. Vediamo nel dettaglio trame e programmazione. Il cinema con i tuoi ...