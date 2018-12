I preti ' gay' e quell' indulgenza sull' omosessualità

"I gay una moda ma non possono fare i preti " : Non c'è posto, nella chiesa, per preti omosessuali. E il Papa si dice 'preoccupato', nel libro-intervista La forza della vocazione, Edizioni Dehoniane, scritto dal missionario claretiano Fernando ...

preti gay - la realtà che non si vuol vedere : E ancora: 'Questo tentativo di offuscare le cose è un cattivo segno del processo di secolarizzazione in atto nella Chiesa: uno pensa come il mondo, ma non come Dio vuole'. Chi fermerà questa deriva? ...