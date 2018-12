I detti romani secondo Valerio Mastandrea : Quante volte, davanti a un detto romano, vi siete chiesti quale fosse il significato? Frasi come «A carissimo amico», «Dura come un gatto sull’Aurelia», «Sei nato di domenica», «Quando ride sembra un cruciverba» ci vengono (finalmente, magistralmente) spiegate da un romano doc come Valerio Mastandrea, protagonista della nostra copertina in edicola da mercoledì 28 novembre. In un dizionario d’autore utilissimo. Soprattutto al di fuori ...