I costi della ricostruzione del viadotto Scontro Toti-Toninelli sulle accise

L'art.1 della costituzione spiegato al proprio bambino : A proposito de "il sovranismo" spiegato ai bambini, come ha tentato di fare il ministro degli Interni Matteo Salvini, qualche settimana fa, alla trasmissione su rai 3 #Allalavagna, ho ricevuto e volentieri ripubblico una lettera anonima di una mamma che, ministro non è, ma è, sicuramente, riuscita a esemplificare l'Articolo 1 della nostra Carta fondamentale senza essere interrogata alla lavagna...Art. 1 "L'Italia è una ...

La difesa della costituzione e della democrazia : Su Repubblica del 24 novembre 2018, il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, scrive in sostanza che per la difesa della Costituzione e della democrazia, saremmo giunti alla necessità del "tempo della Resistenza Civile", nel mentre ci si perde a discutere "sempre meno di Costituzione e sempre più di fascismo", del fatto "la Costituzione democratica presuppone una società a sua volta democratica" e che "non esiste democrazia ...

Ammaraggio nel porto : esercitazione della Guardia costiera : BRINDISI - Nella mattinata di oggi, martedì 28 novembre, nel porto di Brindisi è stata effettuata una attività addestrativa allo scopo di testare le procedure applicative di due distinti piani ...

LA DIFESA DELLA costiTUZIONE : QUEI PRINCIPI NON NEGOZIABILI : ... una tendenza ribadita con riferimento all'articolo 47, dalla minaccia al valore DELLA tutela del risparmio innervata da una politica economica generatrice di una potenzialmente incontrollabile ...

Agroindustria : ecco il prototipo green per tagliare costi e tempi della pastorizzazione : Pastorizzare gli alimenti in modo sicuro salvaguardando l'ambiente? Presto sarà possibile.

Agroindustria : un prototipo green per tagliare costi e tempi della pastorizzazione : ENEA ha realizzato un prototipo a basso impatto ambientale per la pastorizzazione degli alimenti negli impianti di piccola taglia[1], in grado di ridurre i consumi energetici del 70% nella fase di riscaldamento del processo e del 42% sull’intero ciclo, rispetto ai sistemi convenzionali. Si tratta del sistema innovativo PA.CO2 (PAsteurization with CO2) che impiega la CO2 come refrigerante e sfrutta l’energia dell’aria o dall’acqua, grazie ad una ...

Restaurato l'orologio della costituzione italiana in piazza dell'Università : Prato, tornerà a scandire gli anni, i mesi, giorni, ore, minuti e secondi dalla promulgazione l'opera 'Count up'. I costi del restauro sono stati a carico del Comune per una cifra che supera i ...

I costi della salute saliranno del 3 - 9% - KOF : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Regione - si costituisce il Comitato tecnico scientifico dell'ufficio della consigliera di parità : ... professoressa Stefania Giova, dell'Università degli Studi del Molise: ordinario di diritto privato alla facoltà di economia e direttore dipartimento di economia; dott.ssa Alba Di Pardo designata da ...

I danni e i costi ingenti della crisi climatica : "I danni causati dal maltempo" è la formula più usata nelle presentazioni televisive e sulla carta stampata dei recenti disastri, provocati anche questo autunno, in diverse parti d'Italia da eventi meteorologici non più straordinari, ma certamente estremi: precipitazioni molto intense che vengono chiamate bombe d'acqua e venti fortissimi che stentiamo a chiamare uragani, anche se ci somigliano molto. Sono fenomeni generati ...

La fragile tregua a Gaza e i costi della pace : L'emirato appoggia i Fratelli Musulmani in tutto il mondo, dunque sostiene la causa di Hamas, che, per suo statuto, all'articolo 2, si definisce: 'Il Movimento di Resistenza Islamico è una delle ali ...