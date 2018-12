I cinema in guerra contro Netflix | Roma di Cuarón esce in sala e scoppia la polemica

Con "In guerra" la Francia riscopre il cinema delle lotte operaie : A Cannes, dove era in concorso, ha incassato 18 minuti di applausi filati. E ha fatto il record di applausi anche PRIMA della proiezione, 'al buio', sulla fiducia. Non solo perché Stéphane Brizé è uno dei più dotati, coraggiosi e sensibili talenti del cinema di oggi, vedere per credere il suo magico "Une vie", da Maupassant, se per caso vi è sfuggito. Anche perché "In guerra"("En guerre"in ...

Red Zone fa il peggior cinema di guerra dividendo l’umanità in buoni e cattivi : La guerra è ovunque nei film di Peter Berg (Deepwater Horizon, Boston – Caccia all’uomo, The Kingdom, Lone Survivor, Battleship). È lui oggi il miglior regista del cinema di guerra: duro e tutto d’un pezzo, rigorosissimo con la mano quando gira, coerente e molto chiaro con la sua visione del mondo. Al suo meglio Peter Berg è l’ultimo regista del cinema di guerra, patriottico e muscolare, non solo in senso cronologico ma anche evolutivo: ...

Butta il corpo nell’inferno : come è cambiato il cinema che racconta la guerra : La lezione arriva dall'italiano “La strada dei Samouni” di Stefano Savona e “Still recording”, il documentario di Said Al Batal e Ghiath Ayoub, sui quattro anni di assedio mortale nella periferia di Damasco 'Still recording', tra gli orrori della guerra in Siria armati di videocamera" 'La strada dei Samouni', il dramma di Gaza tra doc e animazione"

cinemazero celebra il centenario dell'armistizio della Grande Guerra : Erano le 18.39 del 3 novembre del 1918 quando a Villa Giusti dell'armistizio i generali austro-ungarici e quelli italiani si incontrarono per firmare l'armistizio, atto che fece entrare in vigore il ...