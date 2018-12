glistatigenerali

: RT @stati_generali: I bambolotti e lo stillicidio discriminatorio - rossella266 : RT @stati_generali: I bambolotti e lo stillicidio discriminatorio - parloamestessa : @lauraboldrini in realtà onorevole @lauraboldrini non è proprio così: è stato bocciato l'obbligo di avere negli asi… - parloamestessa : @manginobrioches in realtà non sono stati vietati i bambolotti neri: è stato cancellato l'obbligo di averli... così… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) 3 dicembre 2018 In queste ore le principali testate nazionali stanno titolando sul ' no aineri all'asilo ': si tratta della solita goffa ripresa di una notizia di cronaca locale riportata due giorni fa dal Messaggero Veneto, riguardante il consiglio comunale di Codroipo , in provincia di Udine, che ha bocciato una modifica del regolamento degli asili nido ...