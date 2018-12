Huawei Watch GT | l’alleato di ogni sportivo

Offerte Venerdì 9 : Huawei Mate 20 Lite - PC economici - smartwatch - gimbal e codici sconto! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

EMUI 9 e GPU Turbo 2.0 arrivano su Honor Play - Honor 10 GT e Honor V10 - mentre si aggiorna Huawei Watch : Honor Play, Honor 10 GT e Honor V10 ricevono l'aggiornamento ad Android 9 Pie con la personalizzazione EMUI 9.0. E se ciò non bastasse godono pure della nuova GPU Turbo 2.0. Nel mentre Huawei Watch non resta a guardare e si aggiorna con un update piuttosto corposo sebbene non si tratti ancora di Wear OS. L'articolo EMUI 9 e GPU Turbo 2.0 arrivano su Honor Play, Honor 10 GT e Honor V10, mentre si aggiorna Huawei Watch proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 a rate con Wind : minuti - giga e uno smartwatch in regalo : Huawei Mate 20 a rate con Wind, o Mate 20 Pro, oltre a giga e minuti inclusi nell’offerta, prevede anche uno smartwatch in regalo grazie all’iniziativa promozionale dell’azienda cinese, se l’acquisto sarà finalizzato entro il 29 ottobre 2018. Per chi acquista o preordina Huawei Mate 20 Pro, in regalo anche la ricarica wireless. Huawei Mate 20 a rate con Wind L’acquisto o il preordine di Huawei Mate 20 o 20 Pro ha ...

Huawei Watch GT - smartwatch rotondo con un’autonomia quasi infinita : Oltre a presentare la famiglia di smartphone Mate 20, Huawei ha sfruttato l’evento autunnale di Londra per svelare anche il suo nuovo Huawei Watch GT. L’azienda cinese ha deciso di puntare tutto sul design e sull’autonomia per il suo nuovo smartWatch che, non a caso, eredita l’appellativo GT dalle automobili Gran Turismo sottolineando così il particolare accento per l’affidabilità e le prestazioni elevate. Sia a casa che ...

Huawei Watch GT e Band 3 Pro : Smartwatch e smartband potenti e con tantissima autonomia : Huawei dopo aver presentato Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20X ha anche aggiornato la sua gamma smartWatch con Watch GT e Band 3 Pro. Scopriamoli insieme Huawei Watch GT e Band 3 Pro: SmartWatch e smartBand potenti e con tantissima autonomia Durante l’evento che ha visto la presentazione di Mate 20, Mate 20 Pro […]

Curiosità Huawei Watch GT : batteria infinita e prezzo molto piccolo : La grande sorpresa dell'evento di presetazione di Mate 20 e Mate 20 Pro è stata l'orologio intelligente Huawei Watch GT, che va a colmare quelle che sono state comunemente considerate come le lacune più grandi degli smartWatch di ultima generazione, ovvero la durata della batteria ed il prezzo (in alcuni casi davvero molto alto, almeno per determinati modelli). L'indossabile in questione non è equipaggiato con Wear OS (da qui l'estensione della ...

Huawei Watch GT - un vero smartwatch con 2 settimane di autonomia : Quando si sente parlare di smartWatch con autonomia super si pensa spesso a sport-band o a braccialetti con un piccolo display. Watch GT non è così: è un orologio vero, con un design classico, uno schermo OLED da 1.39' tondo e una scocca in acciaio 316L. Eppure i dati ...