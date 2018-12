Huawei Enjoy 9 in arrivo con un display da 6 | 26 pollici con notch e 4 GB di RAM

Huawei Enjoy Max e Enjoy 9 Plus sono ufficiali e continuano la tradizione positiva della serie : Huawei lancia gli smartphone Huawei Enjoy 9 Plus e Enjoy Max, dei rebrand di Honor 8X e 8X Max, anche se ci sono alcune novità tecniche. L'articolo Huawei Enjoy Max e Enjoy 9 Plus sono ufficiali e continuano la tradizione positiva della serie proviene da TuttoAndroid.

Evan Blass ci anticipa render e specifiche tecniche di Huawei Enjoy 9 Plus : Prima comparsa per un nuovo presunto noto come Huawei Enjoy 9 Plus, sebbene emergano evidenti somiglianze con altre più o meno vecchie conoscenze. Interessanti le specifiche, moderno il design secondo quanto lasciano intendere i dettagli ventilati da Evan Blass nelle ultime ore. Display da 6,5 pollici, Kirin 710 e batteria da 4.000 mAh sono le specifiche più rilEvanti.