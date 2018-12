HovistoMilik, e il suo gol più bello con il Napoli

ilnapolista

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di martedì 4 dicembre 2018) Milik è uno che sorride La prima volta che ho scritto di Arek Milik, per Rivista Undici, ho iniziato così il mio pezzo: «Arkadiusz Milik è uno che sorride». Da allora sono cambiate un po’ di cose, il centravanti polacco ha vissuto due o tre situazioni spiacevoli che gli hanno impedito di sorridere, quindi di essere sé stesso. Quantomeno gli hanno reso difficile la cosa.Staserasorridere, di nuovo. Durante l’intervista a Sky nel postpartita di Atalanta-, Arek era felice. Felicissimo. Ha giocato poco, ultimamente. E ha giocato pure male, da tempo non incideva realmente su una partita del. Oggi è entrato e ha segnato. Ha deciso una partita calda, ha dato due punti importanti alla sua squadra. E l’ha fatto con il suo gol piùda quando indossa la maglia azzurra.Bergamo Non è una novità, per Milik. Nella sua prima partita a Bergamo, tra ...