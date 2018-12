ilfattoquotidiano

: Guida ai regali di Natale, i nostri consigli fino a 50 euro - italianaradio1 : Guida ai regali di Natale, i nostri consigli fino a 50 euro - Cascavel47 : Guida ai regali di Natale, i nostri consigli fino a 50 euro - TutteLeNotizie : Guida ai regali di Natale, i nostri consigli fino a 50 euro -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ilsi avvicina e, se non vi siete tuffati nelle offerte del Balck Friday, probabilmente siete ancora alla ricerca deiper fare bella figura con amici e parenti. Per voi abbiamo selezionato in questa10 idee regalo tecnologiche con prezzia 50. Dalle cuffie per gli appassionati di running, al mouse da gioco, passando per le videocamere di sorveglianza per la casa, in queste pagine troverete idee economiche ma funzionali a cui forse non avevate pensato.La selezione è frutto delle nostre prove su strada e della nostra esperienza d’uso con decine di prodotti anche concorrenti, oltre che di valutazioni approfondite che hanno tenuto conto del rapporto prezzo/dotazione. Nei prossimi giorni arriveranno altre guide per categorie di prezzo più elevate, quindi se avete un budget superiore a 50restate sintonizzati!L'articoloaidi, ...