Grotta di San Michele a Cagnano Varano | il miracolo è riuscire a visitarla

Storia Naturale : inaugurazione del nuovo allestimento “Grotta del Leone - l’uomo preistorico sul Monte Pisano” : Venerdì 30 novembre alle ore 16 al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa nella Certosa di Calci (Via Roma, 79, Calci, Pisa) sarà inaugurato il nuovo allestimento “Grotta del Leone, l’uomo preistorico sul Monte Pisano” realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Ateneo e finanziato dalla Fondazione Pisa. Il nuovo settore espositivo si sviluppa in due ambienti. Nella prima sala si trova una ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) - Rossi : «La vittoria con la Fortitudo ci dà consapevolezza» : Roma – Un sabato da urlo per la serie C Gold maschile del San Nilo Grottaferrata basket. La formazione di coach Stefano Busti e Matteo Apa ha sbancato per 74-63 il difficilissimo campo della Fortitudo Roma, mettendo a segno una vittoria di importanza estrema. «E’ stata una gran bella soddisfazione – dice il play/guardia classe 1999 Federico Rossi – Andare a vincere con quella personalità sul campo di una squadra che per molti è la favorita ...

San Nilo Grottaferrata (pattinaggio) - Dolciotti : «Felice per le prime risposte della stagione» : Roma – Un inizio di stagione inconsueto, ma subito vincente. Il settore pattinaggio del San Nilo Grottaferrata ha ottenuto un doppio ottimo riscontro nei primi appuntamenti del nuovo anno agonistico. «Di fatto non avevamo mai smesso di allenarci visto che a settembre abbiamo avuto quaranta atlete ai campionati italiani – dice la responsabile tecnica Stefania Dolciotti – Abbiamo ripreso a ottobre e, con un mese di preparazione alle spalle, ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) - Bistarelli : «Questo gruppo ha margini per crescere ancora» : Roma – Un’altra vittoria per la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket, la sesta su sette incontri di campionato. «Decisamente un inizio positivo dal punto di vista dei risultati – commenta l’ala classe 1991 Fabio Bistarelli – Ma sono convinto che questa squadra abbia dei margini di miglioramento importanti sotto il profilo del gioco: abbiamo integrato nell’organico due giocatori di livello come Rossi e Ridolfi e dobbiamo ancora ...

Grottammare - bimbo di tre anni si perde alla fiera di San Martino : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' stata la fitta rete di comunicazioni avvenuta attraverso la maglia radio realizzata dal Radio Club Piceno che ha consentito di ritrovare, nel giro di un quarto d'ora, un ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) - capitan Brenda : «Ottimo inizio - il gruppo è più maturo» : Roma – Il San Nilo Grottaferrata basket è ormai una realtà consolidata della serie C Gold. La formazione del patron Alberto Catanzani, già protagonista di un’ottima stagione l’anno scorso, ha cominciato anche questo campionato in maniera (quasi) perfetta. Cinque vittorie su sei partite, segno che la squadra dei coach Stefano Busti e Matteo Apa ha raggiunto un equilibrio e una competitività notevoli. «E pensare che ci è rimasto pure qualche ...

Grottaglie. Associazione Medici per San Ciro per Dynamo Camp : ... rete di Camp fondati nel 1988 da Paul Newman ed attiva in tutto il mondo. «Ho avuto modo di conoscere questa realtà- prosegue il presidente della onlus- per ragioni legate alla mia professione ...

Arriva la prima vittoria per il Villafranca Messana : 2-0 nel derby con il Città di TorreGrotta. : All.: Mancuso CITTA' DI TORREGROTTA : Ficarra, Arena , 54' Mondo, , Casale , 71' Rasa', , Ferlazzo, Boemi, Merlino, Alessandro , 83' Iannello, , Battaglia, Sittineri , 46' Antonazzo, , Ballarò , 75' ...

Volley : A2 Maschile Girone Blu - Grottazzolina colpo a Cisano Bergamasco : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Zanchi si affida agli uomini della promozione e schiera Sbrolla e Burbello in diagonale, Piccini e Milesi al centro, Costa e Ruggeri sulle bande. L'unico cambio è nelle ...

Volley : A2 Maschile Girone Blu - Grottazzolina corsara a Cisano Bergamasco : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Zanchi si affida agli uomini della promozione e schiera Sbrolla e Burbello in diagonale, Piccini e Milesi al centro, Costa e Ruggeri sulle bande. L'unico cambio è nelle ...

L'insicurezza del Parco San Paolo a FuoriGrotta : 'Siamo ancora senza i sistemi di videosorveglianza' : I lavori per la realizzazione della linea 7 del metrò proseguono al Parco San Paolo, ma la messa in sicurezza delle vie di fuga è ancora bloccata. I new jersey, i cancelli ed i passaggi in ferro ...