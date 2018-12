Grande successo ieri per la “Happy Run for Christmas” di Giusy Versace | in 700 al via!

Pallanuoto – Grande successo per la Sis Roma in trasferta : la formazione capitolina supera nettamente Css Verona : La Sis Roma giganteggia in trasferta contro la Css Verona: la formazione capitolina trionfa per 8-16 Brusco ritorno con i piedi a terra per la Css Verona. Dopo le due vittorie-salvezza e le due sconfitte di misura contro avversarie sulla carta ben più forti, sfuma ben presto l’illusione della compagine delle Piscine Monte Bianco di frapporsi fra la Sis Roma e la vittoria. Contro il club capitolino,sulla carta decisamente superiore, ...

Musei in Musica - Grande successo per la X edizione : Sono circa 35.000 le persone che ieri sera, dalle ore 20 alle 2 di notte, hanno partecipato alla decima edizione di Musei in Musica. Oltre 40 i Musei e gli spazi culturali coinvolti per ammirare le mostre e assistere a concerti ed eventi in programma (più di 100 repliche di spettacoli dal vivo), con ingresso gratuito o a 1 euro. Rispetto alla scorsa edizione si è registrato un incremento di pubblico di oltre il 70%. Solo nei Musei ...

Castellammare - Inaugurati i mercatini di Natale - Grande successo in via Plinio e alle Antiche Terme : Entrambi resteranno aperti fino all'Epifania regalando alla città un mese di spettacoli e di eventi che si andranno ad aggiungere a quelli già previsti dal cartellone natalizio organizzato dall'...

G20 - intesa su documento finale/ Trump incontra Putin - Usa fuori da accordo sul clima : 'Grande successo' - IlSussidiario.net : G20, intesa su documento finale: Trump, 'Grande successo'. L'incontro con Putin, lo 'schiaffo' a Macron sull'accordo sul clima.

Inquilini in rivolta contro Monte. Cos'è successo nella Casa del Grande Fratello Vip : Lunedì 3 dicembre ci sarà la semifinale del Grande Fratello Vip 3 e in vista del traguardo qualcosa sembra essere cambiato nei rapporti tra coInquilini vip. Lo scherzo di Francesco Monte a Giulia ...

Sci alpino - Coppa Europa Levi 2018 : Alex Vinatzer firma il primo successo in slalom! Grande rimonta del talento azzurro : Alex Vinatzer centra la prima vittoria in carriera in Coppa Europa nello slalom di Levi (Finlandia). Il 19enne altoatesino, dopo aver vinto già settimana scorsa nella gara FIS, si ripete oggi nel secondo circuito più importante, con una eccezionale rimonta nella seconda manche. Vinatzer aveva infatti chiuso la prima parte di gara al settimo posto con un ritardo di 37 centesimi dal tedesco Linus Strasser. Nella seconda manche il talento azzurro ...

Teatro. Cervia : al Walter Chiari Grande successo per Leo Gullotta e la prima di prosa della stagione : ... commedie brillanti e intensi drammi, teatro ragazzi e comicità, musica d'autore e colta, fino alle tradizionali rappresentazioni in lingua vernacolare, spettacoli di assoluta singolarità e qualità'.

MANUELA ARCURI/ 'Mio figlio Mattia è il mio successo più Grande - ma ora è tempo di...' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : MANUELA ARCURI si racconta a Vieni da me: dall'amore per il figlio Mattia a quello per il compagno Giovanni fino ai progetti professionali.

Grande Fratello Vip - Jane Alexander confessa a Signorini : 'Cos'è successo fuori dalla casa con Elia Fongaro' : Finalmente Jane Alexander ha deciso chi scegliere tra Elia Fongaro e Gianmarco Amicarelli : uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ,dopo aver mollato in diretta l'ex compagno , che le aveva ...

Grande Fratello Vip 2018 tredicesima puntata : nominati - eliminati - cos’è successo : Gf Vip 2018 puntata 26 novembre, due eliminati: anche Giulia Provvedi è fuori Nella puntata del 26 novembre del Grande Fratello Vip 2018 non è stato eletto a sorpresa il terzo finalista. C’è stato tuttavia un colpo di scena: delle eliminazioni annunciate ha lasciato tutti senza parole quella di Giulia Provvedi dopo la prima di […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 tredicesima puntata: nominati, eliminati, cos’è successo ...

POLE DANCE / Grande successo per la giovanissima Matilde Foschi : ai mondiali conquista il 5° posto : ... dove Matilde a soli tre anni dal suo esordio, ha gareggiato con atleti provenienti da tutto il Mondo . La sua allenatrice Claudia Dipilato ha raggiunto il podio conquistando l'argento ottenendo il ...

Il “Sorriso Diverso delle Donne” vince sulla violenza : Grande successo per l’iniziativa : Nell’ambito delle iniziative che celebrano la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall’ONU, ieri nella Capitale si è tenuto l’evento “Sorriso Diverso delle Donne”, progetto di comunicazione sociale promosso dall’Associazione UCL ed organizzato daTulipani di Seta Nera. I dati ci confermano che la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso e trasversale, che riguarda la società nel suo insieme, e ...

F1 Williams - Kubica : «Tornare nel Circus è un Grande successo» : ROMA - Robert Kubica è entusiasta del suo rientro in Formula 1, dopo l'annuncio del team Williams che sarà il pilota per il Mondiale 2019 'In primo luogo, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno ...

Il Grande successo dei fitness tracker : Nel sempre più grande mondo della tecnologia wearable, indossabile, i fitness tracker si stanno guadagnando una posizione di tutto rispetto. Si tratta di quello che potrebbe sembrare un semplice braccialetto in silicone, sottile e del tutto anonimo, che invece contiene al suo interno una lunga serie di sensori. Nati per monitorare l’attività fisica, la gran parte dei fitness tracker nascono come “contapassi”, anche se il termine è decisamente ...