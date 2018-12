Governo | perché Salvini non romperà l’alleanza con il M5s Perlomeno non così presto

Gianni Letta gela Silvio Berlusconi : 'Perché questo Governo è destinato a durare' : 'Non credo che il governo cadrà, almeno per ora'. Gianni Letta frena Silvio Berlusconi .Lo storico braccio destro dell' ex premier non condivide l' ottimismo del Cav. 'La maggioranza sopravviverà alle ...

Perché la risposta del Governo ai rilievi europei è un boomerang per l’Italia : Roma. Al culmine di una giornata di tensione sulla giostra dei mercati finanziari, con lo spread che ha toccato i 336 punti per poi chiudere a 326, arrivano commenti molto preoccupati da Francoforte. Danièle Nouy, capo della vigilanza della Bce, dopo aver ricordato il precedente della Grecia, dice c

Perché la risposta del Governo ai rilievi europei è un boomerang per l'Italia : Roma. Al culmine di una giornata di tensione sulla giostra dei mercati finanziari, con lo spread che ha toccato i 336 punti per poi chiudere a 326, arrivano commenti molto preoccupati da Francoforte. ...

Giancarlo Giorgetti demolisce l'M5s : 'Non è roba nostra - ma...'. Perché Salvini sta ancora al Governo con loro : ... intervistato da Simona Arrigoni, ha intrattenuto il numeroso pubblico di Arona, Novara, durante gli 'Stati generali dell' economia' della Lega, organizzati dal sindaco e parlamentare leghista, ...

Luigi Bisignani - perché Matteo Salvini non fa ancora cadere il Governo : l'incognita è Sergio Mattarella : E le cifre dell'economia italiana non sono proprio quelle che farebbero dormire sonni tranquilli a chi governa il Paese. Numeri alla mano, il governo deve fare i conti con la riduzione di ...

Di Maio dice 'no' a tensioni nel Governo sui rifiuti perché 'ci pensa Sergio Costa' : Roma, 18 nov., askanews, - 'Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona che ...

Scuola - perché migliaia di studenti protestano contro il Governo : Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link hanno organizzato manifestazioni in 70 città italiane tra oggi e domani...

Congedo parentale - perché le misure del Governo non tutelano la parità tra uomo e donna : Le attiviste di 'Non una di meno' denunciano la mancata proroga del Congedo di paternità: un elemento che sembra andare in controtendenza rispetto al discusso Ddl Pillon sull'affido condiviso: "Da una parte infatti sembra che questo governo stia cercando di rilanciare la figura paterna nell'ottica di un ritorno a un'idea di famiglia 'tradizionale'. Dall'altra però non si vogliono mettere i padri nelle condizioni di esercitare questo ...

Cybersecurity - perché il Governo ha oscurato le aziende che devono rispettare le nuove regole europee : Cybersecurity (Getty Images) Sono stati classificati come documenti critici per la sicurezza nazionale. E perciò sono stati secretati. Sono gli elenchi delle aziende italiane, pubbliche e private, che forniscono servizi essenziali per i cittadini – come energia, trasporti, acqua, banche – e che devono adeguarsi alle nuove regole europee della Cybersecurity. Quelle stabilite dalla direttiva Nis (sulla sicurezza delle reti e dei servizi ...

Perché il divario Nord-Sud sarà il prossimo grattacapo del Governo : L’autostrada A1 tra Roma e Napoli nell’estate del 1965. (Fototeca Gilardi/Getty Images). Qualche giorno fa, il sindaco di Milano Beppe Sala ha riscosso molto successo con una battuta nei confronti della proposta grillina di tenere chiusi i centri commerciali nei weekend, suggerendo che “se le chiusure domenicali le vogliono fare ad Avellino le facciano, ma a Milano è contro il senso comune“, e facendo seguire il tutto da ...

Perché il Governo è soddisfatto della conferenza di Palermo sulla Libia : Stesse parole anche per Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana: 'Quella del vertice di Palermo è la cronaca di un flop annunciato non tanto sulle presenze ma sulle premesse. Non c'è stato nessun ...

Perché l'economia del Governo assomiglia a un disastro latinoamericano : Eppure l'economia con Trump sembra andare bene. O anche quella è una mistificazione? "No, l'economia va bene", dice Naím "Ma è questo uno dei grandi paradossi. C'è il tasso di disoccupazione più ...

Perché la Conferenza del Governo sulla Libia è un azzardo diplomatico fallito : Roma. È cominciata la Conferenza di pace sulla Libia organizzata dal governo italiano a Palermo. Nella prima delle due giornate del summit For Libya With Libya, Conferenza nata per fare incontrare i principali attori libici e i leader delle potenze mondiali, sono emerse subito grandi difficoltà. Sec

Perché le "grandi opere" sono decisive per gli equilibri di Governo : Le grandi opere sono e saranno un tema caldissimo nei prossimi mesi: Tav, Gronda, Pedemontana, il passante di Bologna e...