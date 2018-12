Gori | mancherà l' acqua in costiera sorrentina e nel vesuviano-nolano

Blastingnews

(Di martedì 4 dicembre 2018) A causa di interventi tecnici per lavori manutentivi alla rete regionale della condotta idrica, così come comunicato sul sito ufficiale della societàche gestisce le risorse idriche nella provincia di Napoli, nei prossimi giornil'in 4 comuni campani: Marigliano, Piano di Sorrento, Sorrento e Sant'Agnello. La momentanea sospensione idrica è causata da alcuni lavori manutentivi.Comuni dell'agroComune di Marigliano (Città Metropolitana di Napoli):l'nella giornata di oggi martedì 4 dicembre 2018, a partire dalle ore 13:00 e sino alle ore 19:00 nelle seguenti strade cittadine: via Giuseppe Mazzini, Stefano Piro, Luigi Mautone e traverse, Luigi Settembrini, via della Libertà, del Risorgimento, San Luigi, San Nicola, San Michele, corso Umberto Primo, Vittorio Emanuele Terzo, via Giannone e relative traverse, via della Montagna, Amato Panico, ...