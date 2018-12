Global Future Sports, affari da 500 milioni di sterline ecco la nuova proprietà Palermo Calcio

blogitalia.news

: RT @DiMarzio: #Palermo - La nuova proprietà si presenta: “Ecco qual è il nostro progetto” - PisuDavi : RT @DiMarzio: #Palermo - La nuova proprietà si presenta: “Ecco qual è il nostro progetto” - MassyConlay1 : RT @DiMarzio: #Palermo - La nuova proprietà si presenta: “Ecco qual è il nostro progetto” - DiMarzio : #Palermo - La nuova proprietà si presenta: “Ecco qual è il nostro progetto” -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)Calcio, finalmente si conosce il nome dellaÈ la società britannica& Entertaiment l’acquirente delcalcio. Lo ha annunciato il ceo della società, Clive Richardson, a Pop Economy, piattaforma multicanale del gruppo Alma Media. “Rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori per salire a bordo nella struttura che stiamo creando grazie all’acquisizione del”, ha affermato Richardson. Nel progetto, verrà coinvolta l’ex stella del calcio inglese che ha giocato nel campionato italiano David Platt in qualità di consulente tecnico e domani è previsto aun incontro con il club.FONTE: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-B/03-12-2018/-proprieta-s-platt-progetto-310957125659.shtml Chi è la ...