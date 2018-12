Global Compact | Marine Le Pen a Macron | Non firmi | è tradimento

Notizie Sir del giorno : Papa Francesco-Abu Mazen - Global Compact - Cop24 - carceri in Europa - Nicaragua - Progetto Policoro - 50° Avvenire : ... né per "sfruttare le enormi opportunità sociali, economiche e ambientali dell'azione per il clima" ha detto Guterres, consegnando quattro "semplici messaggi": la scienza richiede una risposta ...

CN : rifugiati - Global Compact - Berna si pronuncerà presto :

Global Compact - Ue : Paesi rivedano "no" : 16.17 Il commissario Ue Avramopoulos chiede ai Paesi europei che hanno respinto il Global compact di ripensarci: "Chiedo a tutti i Paesi colpiti dal fenomeno, nell'Ue, di rivedere il loro rifiuto del patto dei migranti dell'Onu, e sostenerlo", ha detto alla Welt. "Chi respinge il patto dei migranti non ha studiato abbastanza", aggiunge Avramopoulos. "Si tratta di creare una nuova piattaforma per una collaborazione multilaterale. Nessun Paese ...

Di fronte al Global Compact - l’Italia è isolata e in pessima compagnia : L'Italia gialloverde ha deciso di non partecipare. I prossimi 11 e 12 dicembre nessun rappresentante del Governo italiano sarà presente a Marrakech. Quella dei non-pervenuti a questa convocazione Onu è una vicenda inaugurata il 3 dicembre 2017 dal brillantissimo Donald Trump. Otto mesi dopo si è fatto vivo Viktor Orbán che ha tenuto incollati alla sua ruota i fedeli gregari: Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, ...

"Global Compact occasione da non perdere per tutelare i deboli" : l'appello della Croce Rossa : «Il mondo sta abbandonando i bambini migranti» denuncia l'Ifcr nel suo ultimo report, che registra trecentomila i minori non accompagnati solo nel 2017. Moltissimi sono vittime di violenza e abusi. E invita i governi del mondo a firmare l'accordo di New York sulle migrazioni

Global Compact - pressing Ue "Riconsiderare 'no' alla firma" : L'Europa di fatto non digerisce il "no" dell'Italia al Global Compact. Il piano Onu che potrebbe dare il via ad una nuova ondata migratoria è finito nel mirino del nostro esecutivo. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, più di una volta ha sottolineato le sue perplessità su questo provvedimento rivendicando il suo "no" alla firma del documento. Qualche giorno fa era stato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella a ribadire la necessità di ...

Global Compact - Gentiloni : “Un asse Pd-M5s contro la Lega? Sì e ce lo auguriamo - ma dl Sicurezza racconta storia opposta” : E’ possibile un asse Pd-M5s contro la Lega sulla ratifica in Parlamento sul Global compact? Per l’ex premier democratico Paolo Gentiloni è una strada praticabile: “E’ assolutamente possibile e ce lo auguriamo. Purtroppo l’iter del decreto Sicurezza racconta una storia opposta, con il dissenso dei 5 Stelle che viene assorbito e il resto della destra che si accoda alla linea Salvini”. Il provvedimento Onu sulla ...

De Falco contro : "Senza senso no al Global compact" : "Gli Stati di tutto il mondo - sottolinea il senatore M5S - hanno riconosciuto che di fronte a 68,5 milioni di persone costrette a scappare da fame e guerra - tra rifugiati, sfollati interni e ...

Conte : Global Compact non dà la stura a ingresso migranti : Roma, 1 dic., askanews, - Giuseppe Conte conferma la sua posizione favorevole al Global compact che, spiega, non darà 'la stura all'ingresso indiscriminato di migranti' in Italia, ma assicura che si '...

Global Compact - Yemen e Mar d'Azov. La politica estera del governo secondo Quartapelle : In ogni caso il dato politico più rilevante è la spaccatura del governo in politica estera. 'Da un punto di vista meramente politico, il governo sceglie di sconfessare quanto detto dal premier ...

Global Compact - l'opposizione di Sergio Mattarella al governo di Lega e M5s : piano-Colle sugli immigrati : Mattarella ha spiegato che il fenomeno migratorio 'non è più di carattere emergenziale ma strutturale, e quindi costituisce una delle grandi sfide che si presentano all' Ue e a tutto il mondo, ed è ...

Global Compact - Di Maio : dialogo sereno : 22.15 "Il Global Compact lo discuteremo in Parlamento. Sarà l'occasione per discutere un provvedimento,un accordo importante,però ricordo non è un atto vincolante". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, spiegando che "ci sono differenze di vedute nella maggioranza,ma è una discussione molto serena". "Chi ha criticato questa scelta -ha detto Di Maio- ne ha tutto il diritto: ricordo che non c'è posto migliore per discutere un accordo così ...

Fico - l'anti-Salvini nella maggioranza : non ha presieduto perchè era contro il dl sicurezza e sul Global compact.... : Botta e risposta fra il presidente della Camera e il ministro dell'Interno. Il numero uno dell'assemblea di Montecitorio ha confermato oggi di aver voluto prendere le distanze dal testo approvato ...

Fico contro Salvini : 'Dobbiamo aderire al Global Compact' : 'L'Italia dovrebbe dire sì al Global compact e invito tutti a leggersi il contenuto di questo accordo'. Il presidente della Camera Fico apre un fronte contro Salvini, che è contrario all'adesione, e ...