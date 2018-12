Global compact | Gentiloni | “Un asse Pd-M5s contro la Lega? Sì e ce lo auguriamo | ma dl

De Falco contro : "Senza senso no al Global compact" : "Gli Stati di tutto il mondo - sottolinea il senatore M5S - hanno riconosciuto che di fronte a 68,5 milioni di persone costrette a scappare da fame e guerra - tra rifugiati, sfollati interni e ...

Conte : Global compact non dà la stura a ingresso migranti : Roma, 1 dic., askanews, - Giuseppe Conte conferma la sua posizione favorevole al Global compact che, spiega, non darà 'la stura all'ingresso indiscriminato di migranti' in Italia, ma assicura che si '...

Global compact - Yemen e Mar d'Azov. La politica estera del governo secondo Quartapelle : In ogni caso il dato politico più rilevante è la spaccatura del governo in politica estera. 'Da un punto di vista meramente politico, il governo sceglie di sconfessare quanto detto dal premier ...

Global compact - l'opposizione di Sergio Mattarella al governo di Lega e M5s : piano-Colle sugli immigrati : Mattarella ha spiegato che il fenomeno migratorio 'non è più di carattere emergenziale ma strutturale, e quindi costituisce una delle grandi sfide che si presentano all' Ue e a tutto il mondo, ed è ...

Global compact - Di Maio : dialogo sereno : 22.15 "Il Global Compact lo discuteremo in Parlamento. Sarà l'occasione per discutere un provvedimento,un accordo importante,però ricordo non è un atto vincolante". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, spiegando che "ci sono differenze di vedute nella maggioranza,ma è una discussione molto serena". "Chi ha criticato questa scelta -ha detto Di Maio- ne ha tutto il diritto: ricordo che non c'è posto migliore per discutere un accordo così ...

Fico - l'anti-Salvini nella maggioranza : non ha presieduto perchè era contro il dl sicurezza e sul Global compact.... : Botta e risposta fra il presidente della Camera e il ministro dell'Interno. Il numero uno dell'assemblea di Montecitorio ha confermato oggi di aver voluto prendere le distanze dal testo approvato ...

Fico contro Salvini : 'Dobbiamo aderire al Global Compact' : 'L'Italia dovrebbe dire sì al Global compact e invito tutti a leggersi il contenuto di questo accordo'. Il presidente della Camera Fico apre un fronte contro Salvini, che è contrario all'adesione, e ...

L'affondo di Fico sul decreto Sicurezza è solo l'inizio dello scontro sul Global compact : L'affondo arriva nel momento più difficile. Roberto Fico dà un nuovo colpo all'integrità del Movimento 5 Stelle quando Luigi Di Maio è sotto botta per la vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre. L'assenza del presidente della Camera nel momento del voto al decreto legge Sicurezza è stata notata ma fino a questa mattina dal mondo pentastellato è stata tenuta sotto silenzio. Poi a rompere questo ...

Matteo Salvini - sul Global compact dell'Onu nasce una nuova maggioranza : addio ai grillini : Potrebbe essere la prova generale in vista di una nuova maggioranza, quella che andrà in scena con il voto in Parlamento sul global compact , ovvero il documento delle Nazioni Unite per la ...

Fico : sì Global compact - no dl Sicurezza - scontro con Salvini : Roma,, askanews, - Sì al Global compact, il documento dell'Onu sull'immigrazione, no al Decreto legge Sicurezza. Parlando con i giornalisti a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei, il ...

Salvini : 'Lega contro Global compact - ma deciderà il Parlamento. Di Maio? Lo stimo - ma si difenda da solo' : Non conosco la sua famiglia nè le sue aziende: coinvolgere parenti, amici, mogli e fidanzate nella bagarre politica non mi sembra una cosa intelligente' E poi agggiunge: 'Chi c'è dietro? Non lo so... ...

L'Italia non rinunci al Global Compact : In queste ultime ore, dopo due anni di sostanziale disinteresse della classe politica italiana, dei media e della popolazione, si sono accesi i riflettori sul Global Compact. Si, ma cos'è? Come mai tutto ad un tratto si è infiammato il dibattito, creando anche all'interno della maggioranza di Governo fortissime tensioni?COME È NATOIl Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) è un processo nato con ...

Global compact - Moavero : “Invito a leggere testo - ha tanti aspetti positivi. Io sorpassato da Salvini? No - temi condivisi” : Il Ministro degli Esteri Moavero Milanesi, parlando a margine della cerimonia del premio Invest your talent, ha invitato “tutti a leggere il testo del Global Compact“. Per il titolare della Farnesina, “la lettura del Global Compact può far capire il suo contenuto se non ci si limita ai titoli e se si tralascia il nome in inglese. Se si entra nel contenuto si capirà che ha tanti aspetti positivi“. Poi Moavero giudica ...

Fico vs Lega : Global compact va firmato - su dl sicurezza ho preso le distanze : Doppio fronte di polemica tra Cinquestelle e Lega. A dar voce ai malumori del MoVimento sui temi cari all'alleato di governo è il presidente della Camera -