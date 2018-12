Glitter and gold | look dorati per le feste

dilei

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Che l’oro e le paillettes facciano pensare alleè un dato di fatto. In più, per questo autunno inverno, anche le passerelle si sono coperte di bagliori e scintillii(guardate questodalla sfilata Elie Saab). Se avete congelato nell’armadio tutti i vostri capi, beh, è ora di tirarli fuori! Vediamo qualchea temain versioneper ricoprirci di luce!Undalla sfilata Elie Saab FW2018/2019 – fonte Ansaandper le: sdrammatizzate La gonna con le paillettes d’oro? Mettetela con una t-shirt. La giacca in lurex? Con i jeans ripped. Ai piedi? Sneakers e ancora sneakers. Per un Natale in tutta comodità.Fonte Pinterestandper le: oro e nero Il nero abbinato all’oro è una coppia sempre vincente. Io personalmente la trovo davvero molto chic, anche ...