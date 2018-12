Gli investitori appaiono più saggi di quanto si ritenga

Borse - è tornata la curva di Phillips. E ora Gli investitori hanno paura : EFFETTI INDESIDERATI 06 febbraio 2018 Quando le buone notizie in economia fanno male alle Borse Anche perché nel frattempo il quadro economico globale è cambiato. C'è chi nel frattempo ha teorizzato ...

Borse - è tornata la curva di Phillips. E ora Gli investitori hanno paura : L’aumento dei salari negli Stati Uniti e in Germania è una buona notizia per molti ma non per i mercati, che iniziano a scontare un calo dei profitti per il prossimo anno. Ci sono però compagnie resilienti a questa dinamica...

Investitori alzano barricate : in atto grande rotazione dei portafoGli : 'Continuiamo a puntare - fa sapere Harris - su una riduzione dell'espansione globale sincronizzata dell'economia . Le pressioni inflative strutturali, invece, continueranno a essere limitate'. Ricevi ...

Merian GI si rafforza in Italia : 'Nel 2019 nuove sfide per Gli investitori' : Ha una laurea magistrale in Economia e Finanza, conseguita presso l'Università di Napoli Federico II. "Merian Global Investors è ora riconosciuta come un player significativo nel mercato Italiano ...

Tensione sui mercati - Gli investitori attendono le parole di Powell e l'incontro Trump-Xi : In quell'occasione, gli investitori cercheranno degli indizi sulla futura politica monetaria statunitense. Poi, sabato 1 dicembre, il presidente Donald Trump e la sua controparte cinese, Xi Jinping, ...

Gli investitori stranieri fuggono dai titoli di stato italiani. Le banche in soccorso del governo : L'oro alla Patria, quello che Matteo Salvini si aspettava dalle famiglie e che le famiglie si sono ben guardate dal donare nell'ultima asta del Btp Italia, per ora continuano a darlo le banche, uno dei pezzi dell'establishment meno simpatetici con la maggioranza gialloverde. Se qualcuno aveva dubbi su chi fosse infatti il compratore misterioso che nelle ultime settimane ha inchiodato lo spread in uno stretto intorno di quota 300 punti base, il ...

Bankitalia : famiGlie più povere con il calo dei Btp | Investitori esteri in fuga dai titoli come nel 2012 : Nella crisi del 2010-2011 un aumento dello spread di 100 punti base ha fatto salire di 30 punti i tassi sui mutui alle famiglie. Nel secondo trimestre dell'anno la quotadi titoli pubblici italiani detenuta da Investitori esteri si èridotta di circa tre punti percentuali. Il vicepremier ritorna sulle grandi opere

Btp Italia - la raccolta chiude a 2 - 1 miliardi grazie agli ordini deGli investitori istituzionali : Si chiude con 1,3 miliardi di titoli collocati la seconda fase della quattordicesima emissione del Btp Italia, dedicata agli investitori istituzionali. Le tre giornate della prima fase, terminata mercoledì sera e dedicata al mercato retail, hanno registrato collocamenti per 863 milioni, un record negativo. Il totale si ferma quindi a 2,1 miliardi di euro. Si tratta del secondo peggior risultato dopo l’emissione del giugno 2012, la seconda della ...

Titoli di Stato - fuga deGli investitori esteri : Un abbandono che ha subito una lieve frenata a settembre, ma che le prospettive incerte di crescita, la strisciante ipotesi dell'Italexit e l'ormai certa bocciatura della manovra non aiutano -

Brexit - perché Gli investitori comprano (anziché vendere) i bond inglesi : Il rendimento dei Gilt britannici è sceso dall’1,5% all’1,36% nel giorno del “sì” del governo May alla Brexit. Ciò vuol dire che gli investitori hanno comprato i bond britannici scongiurando gli effetti di una fuga di capitali. Come mai?...

La fuga dall'Italia deGli investitori esteri : da aprile 65 - 3 miliardi di titoli di stato in meno : Gli investitori esteri hanno sempre meno interesse a detenere titoli di stato italiani. La fotografia che ci restituisce Bankitalia è quella di una vera e propria fuga degli investitori non residenti dell'Italia, iniziata subito dopo le elezioni che hanno portato alla formazione del governo Lega M5s.Secondo i dati comunicati nel supplemento dedicato al fabbisogno e al debito pubblico che contiene i dati aggiornati allo scorso mese di ...

Stoppata l'asta sul marchio Old Wild West. Le chiusure domenicali spaventano Gli investitori esteri : La cessione della catena di ristoranti Cigierre, della quale fanno parte anche noti marchi come Old Wild West, è stata congelata dall'azienda. Lo riporta il Sole24ore, che spiega anche il motivo della scelta del fondo internazionale Bc Partners, azionista di controllo del gruppo:"La mancata vendita dell'azienda, che ha una valutazione di circa 750 milioni di euro, è il termometro dei timori degli investitori esteri per la ...

Borsa Milano - Gli investitori istituzionali puntano al ribasso su queste società : La Consob comunica le posizioni nette corte degli operatori che speculano sulle società italiane. In cima alla classifica troviamo Azimut , con 27 operazioni corte in essere e il 20,22% di capitale ...