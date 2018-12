Giulio Regeni | l’Egitto contro i pm di Roma | “Aveva un visto turistico nonostante fosse

Regeni - Egitto respinge l’indagine italiana sugli 007 e solleva dubbi sul visto turistico di Giulio : La procura d'Egitto ha respinto la richiesta dei pm italiani di inserire alcuni agenti dei servizi segreti egiziani nella lista degli indagati per il rapimento e l'uccisione di Giulio Regeni e chiede spiegazioni sul visto con cui il ricercatore è entrato nel Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa egiziana Mena.Continua a leggere

Regeni - la procura del Cairo chiede di indagare sul visto turistico di Giulio : ROMA. La procura generale d'Egitto ha respinto la richiesta ufficiale dei pm italiani di inserire sette agenti dei servizi segreti egiziani nella lista degli indagati per il rapimento e l'uccisione di ...

Regeni - la procura del Cairo chiede di indagare sul visto turistico di Giulio : Gli inquirenti egiziani rifiutano di indagare gli agenti dei servizi segreti per cui procedono i pm di Roma. "Non esiste un registro dei sospettati nel nostro ordinamento". E sollevano dubbi sul perché il ricercatore non avesse uno specifico permesso da studente

Giulio Regeni - PARLAMENTO EGIZIANO REPLICA A FICO 'SCELTA INGIUSTIFICATA'/ Moavero convoca ambasciatore - IlSussidiario.net : Caso GIULIO REGENI, FICO annuncia la svolta: 'Camera sospende rapporti con PARLAMENTO EGIZIANO'. Conte frena, arriva la REPLICA.

Giulio Regeni - Di Maio : "Senza risposte dall'Egitto si compromettono tutti i rapporti" : Luigi Di Maio sta con Roberto Fico. Dopo lo stop ai rapporti con l'omologo del Cairo, annunciato ieri dal presidente della Camera, ora anche il vicepremier si pone sulla linea dell'intransigenza sul caso Regeni: "Lo abbiamo sempre detto - sottolinea- Abbiamo provato una strada ma se questa strada non porta a segnali dall'Egitto sull'individuazione del responsabile della morte di Giulio Regeni trarremo le conseguenze". "Non riguarda solo" la ...

Caso Giulio Regeni : Procura di Roma indaga 7 agenti dei servizi segreti egiziani - : La Procura di Roma formalizza l'iscrizione nel registro degli indagati: l'ipotesi di reato è di sequestro di persona. Intanto il presidente di Montecitorio Roberto Fico annuncia l'interruzione delle ...

Giulio Regeni - Procura di Roma accelera : indagherà poliziotti e agenti dei Servizi dell’Egitto su omicidio e depistaggio : Sono i sospettati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni. Sono gli uomini che hanno messo in atto il depistaggio per complicare la ricerca della verità su quanto avvenuto tra il 25 gennaio e il 4 febbraio del 2016 al Cairo. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Roma che è pronta a dare una svolta decisiva all’indagine sul ricercatore italiano procedendo con le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Un atto che verrà ...

Morte di Giulio Regeni - nuovo incontro tra inquirenti italiani ed egiziani. Presto i primi indagati : ROMA. Un nuovo incontro si è tenuto oggi al Cairo tra il procuratore generale della Repubblica araba d'Egitto e una delegazione della procura di Roma, guidata dal sostituto procuratore Sergio ...

Caso Giulio Regeni : procura di Roma accelera - presto i primi indagati - : Tra questi vi sono poliziotti e 007 egiziani ritenuti responsabili del sequestro del ricercatore friulano e della successiva attività di depistaggio. I pm spiegano che questo scatto in avanti delle ...

Morte di Giulio Regeni - nuovo incontro tra inquirenti italiani ed egiziani. Presto i primi indagati : I pm di Roma al Cairo per fare un punto con i colleghi sull'inchiesta sull'omicidio del ricercatore italiano. La delegazione guidata dal sostituto Colaiocco annuncia l'iscrizione nel registro degli indagati di alcuni soggetti ritenuti coinvolti nel sequestro e nel depistaggio....

Regeni - il consulente egiziano della famiglia : "L'Italia onora al-Sisi. Ma chi cerca la verità per Giulio è in prigione" : Ahmed Abdallah, presidente del consiglio di amministrazione della Commissione per i diritti e le libertà, critica il nostro governo per aver invitato il dittatore al vertice di Palermo sulla Libia

Il governo del cambiamento : M5s dimentica Giulio Regeni e omaggia “il dittatore” al Sisi : Dopo la passerella di Conte e Fico in Egitto, ora arriva anche la visita ufficiale di Al-Sisi in Italia, la prima dopo l'omicidio di Giulio Regeni. È il governo dello stesso Movimento 5 Stelle che definiva il Presidente egiziano "un dittatore", che attaccava Gentiloni per il ritorno dell'ambasciatore italiano in Egitto, che metteva in relazione l'omicidio del ricercatore italiano con gli interessi delle aziende italiane?Continua a leggere

Via alla Conferenza per la Libia : c'è anche Al Sisi (e l'ombra di Giulio Regeni) : Manifestazione a Palermo nel giorno dell'apertura della Conferenza internazionale per pacificare la Libia. Presente il...

Milano - Giulio Regeni e Valeria Solesin insieme nel murale : "I loro sorrisi una sfida alla morte" : Inaugurata l'opera degli artisti Rosk e Loste: "Ricordiamo e celebriamo i giovani a cui è stato rubato il futuro"