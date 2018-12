Giuliano Sangiorgi | il cantante dei Negramaro | con le donne della sua vita in giro per

Giuliano Sangiorgi in versione papà con la figlia Stella : Giuliano Sangiorgi nei apnni di neo papà passeggia con la sua piccola Stella e la compagna Ilaria Macchia. A dare l’annuncio dell’arrivo della piccola è stato l’account social “Instagram” del gruppo, che ha postato una foto della manina della figlia di Sangiorgi, accompagnata dalla didascalia: «È nata Stella Sangiorgi, tanti auguri dagli zii Negramari a Giuliano e Ilaria”. Giuliano è stato fotografato dal settimalanale “Vero” durante le ...

L’affettuoso regalo di Giuliano Sangiorgi a Lele dei Negramaro - una chitarra per tornare a suonare : Una foto apparsa sul suo profilo Instagram ha svelato il regalo di Giuliano Sangiorgi a Lele dei Negramaro: il frontman della band ha voluto congratularsi col chitarrista per essere finalmente tornato a casa con un omaggio speciale, uno strumento, scelto proprio da Spedicato. Si tratta di una chitarra Maton, che Sangiorgi ha regalato al chitarrista come augurio di pronta guarigione, nella speranza che torni presto a suonare col gruppo. A ...

Che meraviglia sei è il nuovo singolo di Gianni Morandi scritto da Giuliano Sangiorgi (video e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Che meraviglia sei. Il brano porta la firma di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e fa parte di D'amore d'autore, suo ultimo disco di inediti che ha rilasciato a novembre 2017. Che meraviglia sei è anche accompagnato da un video che ha girato personalmente con il suo cellulare e che ha deciso di rilasciare a partire dal 28 novembre. Nella clip che ha deciso per il suo nuovo lavoro, Gianni Morandi ha ...

Lele Spedicato - le prime parole dopo il malore. Il messaggio commuove Giuliano Sangiorgi : Emanuele “Lele” Spedicato parla per la prima volta dopo il malore e la grande paura, commuovendo Giuliano Sangiorgi. Il chitarrista dei Negramaro qualche mese fa era stato colpito da un ictus e ricoverato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Oggi, dopo una lotta difficile e momenti drammatici, è tornato a vivere e ha intrapreso il lungo percorso della riabilitazione. La strada per tornare sul palco è ancora lunga, ma ...

