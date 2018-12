Giulia Salemi: sotto accusa al GF Vip, arriva la busta nera

ilnotiziangolo

: RT @RamaTrash8: Stasera voglio fuori: BENEDETTA MAZZA E GIULIA SALEMI. se siete d'accordo RETWITTATE. #gfvip - particolare0 : RT @RamaTrash8: Stasera voglio fuori: BENEDETTA MAZZA E GIULIA SALEMI. se siete d'accordo RETWITTATE. #gfvip - Debina87 : RT @TvSuperTrash: Fariba ha osato toccare gli intoccabili, svelato i teatrini, ecco spiegata la ragione del provvedimento disciplinare! Pro… - BrokenCrown07 : Giulia salemi punita perché la mamma ha svelato il copione di Signorini e Parpiglia. PENOSI @GrandeFratello #gfvip -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)bacchettata al GF Vip 3. L’incontro precedente con la madre Fariba Tehrani ha scatenato un’ondata di polemiche, per via del dialogo in iraniano che le due hanno avuto in diretta. Ed ora gli autori hanno deciso di procedere contro la concorrente:si becca la primadella terza edizione. Ha infranto le regole come la madre, visto che le sono state riportate delle cose riferite all’esterno.casca dalle nuvole: “Non ero in grado di capire”Il GF non può tollerare quanto accaduto nella scorsa puntata. Per questo ha deciso di prendere dei provvedimenti verso. Paga lo scotto per le parole della madre. Il motivo è molto semplice e lo spiega Ilary Blasi con tanto di dettagli. Avrebbe potuto bloccare Fariba in ogni momento eppure non si è espressa. Anzi, è stata al gioco e non ha risposto ai continui richiami ...