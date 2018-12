Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità | Lega del Filo d’Oro | per la piena

Giornata Internazionale delle persone con disabilità Istituita nel 1981 : Riportiamo di seguito le principali presenti sul web, che tramite lo sport, la musica, la cultura, l'arte cercano di promuovere l'inclusione e l'integrazione: A Rimini, in collaborazione con la Rete ...

Il Mibac aderisce alla Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità : Il Ministero per i beni e le attività culturali aderisce, il 3 dicembre, alla giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo nei propri luoghi della cultura, in tutto il territorio nazionale, attività e progetti finalizzati alla fruizione ampliata del patrimonio. Il claim “Un giorno all’anno tutto l’anno” accompagnerà le iniziative organizzate per l’occasione da musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche, ...

Marsala - Lunedì 3 dicembre al Csr-Aias la Giornata Internazionale delle persone disabili : convegno regionale e mercatini natalizi : Dalle 9, nei locali di Contrada San Silvestro, un convegno regionale organizzato dall´associazione Prof.As.S. e dal Csr-Aias con il patrocinio dell´Ordine regionale degli Assistenti ...

A Viterbo il Flash Mob per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità : L'ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta, da oltre 20 anni impegnata nella promozione dello sana pratica sportiva, e nell'abbattimento, attraverso lo sport, di ogni tipo di barriera, architettonica o ...

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - libri e pallone per le iniziative di Comune di Genova : ... in rappresentanza della Giunta comunale saranno presenti l'assessore Paolo Fanghella e il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone. La seconda iniziativa si svolgerà invece lunedì 3 dicembre ...

25ª Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - Lega del Filo d’Oro : “Necessari cambiamenti culturali e adeguamenti normativi” : Inclusione sociale, autodeterminazione e autonomia per le Persone con Disabilità. Ma non solo. Un vero e proprio cambiamento culturale per andare oltre l’handicap e vedere la Disabilità come una condizione che può essere superata, se supportata da un contesto e un ambiente favorevoli. Sono questi gli auspici della Lega del Filo d’Oro – che da oltre cinquanta anni si prende cura delle Persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne " Il Teatro di Sacco porta in scena "Io non ho pace" tratto dal libro "Io so' Carmela"... : Lo spettacolo teatrale racconta un fatto di cronaca realmente accaduto, quello di Carmela Cirella, morta suicida a 13 anni soltanto. Il racconto si dipana tra le parole del padre di Carmela , Roberto ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - l'adesione di Fratelli d'Italia a Cava de'Tirreni : ... né a Cava né in nessuna altra parte del mondo». Ed è proprio con tale obiettivo che l'associazione "Frida – contro la violenza di genere", della presidente Ilaria Sorrentino, opera sul territorio e ...

“La partita di tutti”. Lo spot delle pallavoliste per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne : In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre le giocatrici della pallavolo femminile italiana, tra cui le “azzurre” Paola Egonu e Cristina Chirichella, hanno preso recitato nello spot voluto da Palazzo Chigi “Ringrazio le testimonial di una campagna di sensibilizzazione che, attraverso il claim #lapartitaditutti, punta sul valore della squadra. E ringrazio l’amministratore delegato ...

Violenza sulle donne : la Giornata Internazionale - per fermare la strage : Incontri, dibattiti, manifestazioni, in Italia e nel mondo per dire no alla strage e ricordare le vittime che non hanno distinzioni geografiche, né di età, né di classe sociale -

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne : il palinsesto di Premium Cinema : La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sta avendo un eco importante nel nostro Paese. Soprattutto per quanto riguarda la decisioni delle emittenti nazionali di sostenere la campagna contro la violenza di genere. Il palinsesto di Premium Cinema del 25 novembre 2018 propone infatti un ciclo di film a tema: la sua risposta personale che mette al centro donne coraggiose ed in grado di opporsi ai loro aguzzini. Cinema Emotion, la ...

25 Novembre Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne : 32 femminicidi nei primi 9 mesi del 2018 : Lanciata anche la campagna bipartisan 'Non è normale che sia normale' presentata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, a cui hanno aderito uomini e donne del mondo dello spettacolo e della ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Ust Cisl Magna Graecia : lotta di civiltà : Mettendo in campo tutte le iniziative possibili per impedire il perpetrarsi di casi che, tutti i giorni, la cronaca ci propone. Le notizie sui femminicidi arrivano nelle case degli italiani come ...