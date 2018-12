Giordana Angi contro Giacomo Eva e il tenore Alberto nel daytime di Amici del 3 dicembre

La formazione ufficiale della classe di Amici 18 con due new entry e la sfida diretta per Giordana Angi : Nella puntata di oggi 1 dicembre, è stata formata la classe di Amici 18. Dopo la coreografia eseguita dai professionisti, Maria De Filippi mostra un filmato sulla settimana trascorsa in cui i ragazzi hanno iniziato a pensare a eventuali sfide dirette per il pomeridiano, sotto suggerimento del programma. Chi perde va a casa, chi vince entra a far parte della classe di Amici 18. Iniziano le prime proposte, tra cui quella di Giacomo-Eva che ...

Ufficiale la classe di Amici di Maria De Filippi 2018 : tutti i concorrenti titolari da Alessandro Casillo a Giordana Angi : La classe di Amici di Maria De Filippi 2018 verrà formata ufficialmente domani ma sono già disponibili i nomi dei cantanti e dei ballerini titolari di un banco. Il processo di selezione lo scopriremo solo nella puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domani pomeriggio, sabato 1 dicembre, su Canale 5, terzo appuntamento con lo speciale del sabato. Conosciamo già, però, tutti i nomi dei cantanti ammessi nel programma e dei ballerini ...

Giordana Angi fidanzata con una donna : ora innamorata di una ballerina di Amici : fidanzata e vita privata di Giordana Angi: le curiosità sulla cantante di Amici 2018/2019 Giordana Angi di Amici 18 ha dichiarato candidamente di aver avuto delle storie d’amore con delle donne. Una in particolare le ha lasciato dei segni profondi sul cuore. Non potrà mai dimenticare quello che c’è stato con la sua ultima ex fidanzata, […] L'articolo Giordana Angi fidanzata con una donna: ora innamorata di una ballerina di ...

Amici 2019 - Giordana Angi e Alessandro Casillo : da Sanremosocial al talent di Maria De Filippi : Amici 2019 è motivo di incontro per due ragazzi che sei anni prima si erano scontrati in un’altra manifestazione canora: Sanremosocial. Giordana Angi e Alessandro Casillo, nuovi alunni del talent di Maria De Filippi, in realtà si conoscono bene: hanno avuto modo di trovarsi già, l’uno contro l’altra, in una manifestazione canora di rilievo come quella sanremese. Giordana Angi e Alessandro Casillo: noi due, dal Festival ad Amici Sei anni fa, nel ...

Amici – Chi è Giordana Angi? Dai disturbi alimentari al rapporto con il padre : ecco la cantante che ha stregato i professori [GALLERY] : Giordana Angi, voce rivelazione dei casting di ‘Amici’, ha stregato i professori della scuola più famosa d’Italia: ecco chi è la cantante dai rasati capelli rosa Giordana Angi è una delle nuove allieve del programma ‘Amici di Maria De Filippi’. La cantante si distingue, da coloro che ambiscono ad un posto tra i banchi della scuola più famosa d’Italia, per i suoi rasati capelli rosa e per un temperamento ...

Ai casting di Amici di Maria De Filippi Giordana Angi commuove i professori con un inedito (video) : L’ultima settimana per i casting di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 17 novembre su Canale 5 alle 14:10 per la prima puntata in cui verrà formata la nuova classe. Ballerini e cantanti si stanno confrontando ormai da tempo davanti agli occhi dei professori che hanno il compito di scegliere chi, secondo loro, merita un banco di Amici 18. Nella puntata dei casting di Amici di Maria De Filippi del 13 novembre, le prime a ...