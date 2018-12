Giochi della tradizione italiana | tra carte | numeri e tavolate

Milano Cortina 2026 - domani a Tokyo la 1ª presentazione della candidatura per i Giochi Olimpici Invernali : ... Thomas Bach, il Vice Presidente Vicario dell'ANOC, Julio Cesar Maglione, oltre 60 membri del CIO e i delegati dei 206 Comitati Olimpici di tutto il mondo. Quella di Tokyo è una delle due opportunità ...

"Taranto candidata a Giochi del Mediterraneo 2025" : l'annuncio della ministra Barbara Lezzi : Il governo ha espresso parere favorevole per la candidatura della città: verrà costituito un comitato promotore. "Occasione per il rilancio del territorio"

È l'inizio della fine per Telltale Games : la liquidazione è in corso e alcuni Giochi stanno scomparendo da Steam : Sembra proprio che la definitiva parola fine sia in arrivo per Telltale Games, la software house californiana che negli ultimi anni si è fatta conoscere per lo sviluppo di particolari avventure narrative che a conti fatti hanno dato vita a un vero e proprio genere. GameDaily ha discusso con Martin Pitchinson, cofondatore di Sherwood Partners, che si occuperà della gestione della liquidazione di Telltale. Per quanto non ci fossero di certo ...

Roma - Zerocalcare : “Si è incattivita ed è peggiorata ma non per colpa della Raggi”. E commenta Calenda su videoGiochi : “Roma? E’ una città che si è incattivita e che ha un astio che sfoga verso gli ultimi. Mi dispiace un sacco perché Roma non era una città così, è peggiorata negli ultimi anni, e non per la Raggi”. Sono le parole del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, ospite di Propaganda Live, su La7. L’artista commenta con toni ironici anche il recente tweet dell’ex ministro Carlo Calenda, che ha duramente criticato i videogiochi: “Le sale giochi ...

"La cultura delle armi inizia dai videoGiochi" è l'ennesimo attacco della stampa generalista : "La cultura delle armi inizia dai videogiochi". Quando ci troviamo di fronte a un articolo d'opinione che inizia con questo titolo noi della stampa specializzata non possiamo che essere combattuti. Si potrebbe scegliere di ignorare completamente un'associazione così sconnessa o darsi da fare con il classico pezzo indignato. Quindi sì, sappiamo che forse sarebbe meglio non parlarne e lasciar cadere il tutto nel dimenticatoio senza dare alcuna ...

The Witcher - Dying Light - This War of Mine e altri Giochi in offerta su Steam per celebrare l'indipendenza della Polonia : Su Steam sono comparse delle interessantissime offerte che riguardano i giochi sviluppati da studi polacchi.Le offerte sono state rese disponibili per celebrare un'importante ricorrenza, ovvero i cento anni dell'indipendenza della Polonia. Come potete facilmente immaginare, all'interno delle promozioni sono presenti i titoli della serie di The Witcher, ma non solo.Nell'elenco dei titoli, che potete vedere per intero sulla pagina Steam dedicata, ...

Sony mobile perde più del guadagno della divisione Giochi : La divisione mobile di Sony è già da tempo al centro di una vera e propria tempesta mediatica a causa dei suoi risultati disastrosi in ambito economico. La compagnia giapponese ha da poco pubblicato i risultati fiscali leggi di più...

PS Vita non va in pensione - posticipata la fine della produzione dei Giochi fisici : Gli anni passano anche per PS Vita, ma il piccolo gioiellino di Sony non accenna minimamente ad arrestare la propria corsa. L'handheld del colosso nipponico, giunto sul mercato ormai quasi sette anni fa, ha indubbiamente segnato un'epoca per quanto riguarda il gioco in mobilità, grazie a caratteristiche che la avvicinavano di molto alle console casalinghe, con una resa dei software davvero invidiabile se proporzionata alle dimensioni contenute ...

L’elenco dei videoGiochi compresi nella mini versione commemorativa della PlayStation : nella versione in miniatura della console ci saranno Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Tekken 3 e molti altri titoli famosi The post L’elenco dei videogiochi compresi nella mini versione commemorativa della PlayStation appeared first on Il Post.

Le incredibili contraddizioni della Cina tra il successo stratosferico di Steam e un governo che continua a bloccare l'approvazione dei videoGiochi : Nel mese di agosto vi abbiamo parlato di come gli organi regolatori cinesi avessero sostanzialmente bloccato l'approvazione delle licenze per i videogiochi congelando, di fatto, un intero settore. Tra un'importante ristrutturazione all'interno di diversi dipartimenti del governo e una certa preoccupazione per tematiche come la violenza e il gioco d'azzardo all'interno dei videogiochi, sia i giochi mobile che quelli console si sono ritrovati di ...

Manovra - ecco la bozza : 9 miliardi per il reddito - 7 per la riforma della Fornero Aumentano le tasse su Giochi e sigarette : Nel testo 73 articoli: stanziati 7 miliardi per la riforma della Fornero. Ci sono anche il taglio dell’Ires e la flat tax per gli autonomi, assunzioni nella Pubblica amministrazione. Aumentano le tasse sulle sigarette. Capitolo ad hoc per Genova

Roda : 'Olimpiadi? Vinciamo'. Il n.1 della Fisi tra Giochi - progetti e i Mondiali di Cortina : La località dell'Alto Adige, patria dello sport del fucile e degli sci stretti, dispone di uno degli impianti più belli al mondo, rinnovato in questi mesi anche per guardare avanti, sia alla rassegna ...

NEO GEO Mini - l’esperienza della sala Giochi in un palmo di mano. Operazione nostalgia ma a caro prezzo : Se siete amanti del retrogaming e della cultura pop anni ottanta, da qualche anno a questa parte avrete notato che non mancano videogiochi e console che strizzano l’occhio al passato. L’ultima novità si chiama NEO GEO Mini e cerca di portare nel palmo della nostra mano un autentico cabinato da sala giochi. Il risultato? Troppo costoso e non del tutto portatile. Possiamo dire sin da subito che la piccola console di SNK ...