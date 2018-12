Gilet gialli | la portavoce | “Minacce di morte per avvio dialogo Ragazzini

Gilet gialli : 72% sostiene ancora movimento - ma no violenze : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia in Ginocchio : La protesta dei Gilet gialli non si ferma. Caos e distruzione per le vie della Capitale… : Francia in Ginocchio: La protesta dei gilet gialli non si ferma. Terza mobilitazione contro il caro carburante. Lanciati lacrimogeni, fermati oltre 200 manifestanti. Incendiate diverse auto, a fuoco anche un palazzo E’ stata una Domenica infernale scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in ...