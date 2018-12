Gigi Marzullo | età | altezza | peso | moglie | figli

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 dicembre 2018)è un giornalista e conduttore tv. All’anagrafe Luigi, è nato ad Avellino da Gerardo e Angela, entrambi maestri.inizia la carriera giornalistica come praticante nella redazione de Il Mattino, diventando poi giornalista professionista. Nel 1983 si laurea in Medicina all’Università degli studi di Pisa e nello stesso anno esordisce in televisione con Forte Fortissimo, un programma di Rai 1 su testi di Marco Di Tillo e Annabella Cerliani. Tre anni dopo, nel 1986, presenta la trasmissione a puntate incentrata sulle bellezze del Bel Paese Italia mia al fianco di Sammy Barbot.: età,L’anno successivo lo ritroviamo invece insieme a Giulia Fossà ne Il mondo è tuo, format simile a Italia Mia ma inserito in un contesto internazionale. Dopo varie esperienze televisive – tra cui, nel 1988, anche Microfono d’Argento, una ...