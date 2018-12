Giappone | il PMI manifatturiero cresce ai minimi da 15 mesi

Giappone - riparte manifatturiero - nuovi ordini export tornano in crescita - Pmi : Lo mostra un sondaggio pubblicato oggi, che sottolinea la resilienza dell'economia del Sol Levante nei confronti delle frizioni commerciali internazionali.

Giappone - PMI manifatturiero segnalato in crescita oltre attese : L'attività della manifattura in Giappone nel mese di ottobre si mostra in espansione. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a ...