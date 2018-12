Gf Vip | panico in casa | provvedimento disciplinare per un concorrente ancora ignoto

Blastingnews

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Questa sera, lunedì 3 dicembre, andrà in onda la semifinale della terza edizione del Grande Fratello VIP. Da diverse ore, però, non si sta facendo altro che parlare di una questione molto delicata riguardante undella. Alcune indiscrezioni hanno rivelato che il Gf Vip pare abbia deciso di prendere uncontro un, di cui èignota l'identità.Gf Vip, questa sera unriceverà una busta nera Il reality show di Canale 5 sta riservando tanti colpi di scena anche se, nonostante i numerosi tentativi di risollevare i dati auditel, i risultati si sono rivelati alquanto deludenti per la produzione del programma. Ad ogni modo, questa sera ci sarà un altro colpo di scena, un finale un po' amaro per un. Alcune anticipazioni hanno rivelato che un inquilino riceverà, molto probabilmente, una busta nera. Come tutti i ...